Luka Lukić prevzel položaj v.d glavnega inšpektorja za delo

Skupaj z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Lukom Mescem sta ob tej priložnosti še enkrat poudarila ključne usmeritve prihodnjega dela inšpektorata, so sporočili z ministrstva za delo.

Na inšpektoratu bodo uvedli razširjeno tričlansko vodstvo in spremenili način dela: "Z novo metodo dela bi radi dosegli dvoje. Javnost mora dobiti občutek, da je nadzor inšpektorata učinkovit. Preko sankcioniranja problematičnih podjetij pa moramo pokazati, da mislimo resno. Vodstvo inšpektorata mora postati tisto, ki loči zrno od plevela. Pregledi morajo biti jasno usmerjeni in targetirani k najbolj problematičnim podjetjem. Opravljali bomo nenapovedane ciljne preglede podjetij, ki jih bomo pregledovali v globino. Inšpektorji morajo spet pridobiti avtoriteto, potrebno za nadzor podjetij. V zadnjih letih se je inšpektorat pretvoril v svetovalnico, na podoben način, kot če bi ti policaj, ko te ustavi dejal, da naslednjič samo vozi počasneje," je danes dejal minister Mesec.

Luka Lukić pa je izpostavil, da se mora inšpektoratu dvigniti ugled v javnosti: "Želja, cilj in ambicija so, da inšpektorat pridobi na ugledu med ljudmi in hkrati da se ga tudi najhujši kršitelji pravic delavcev začnejo bati. Vsi vemo, da je inšpektorat kadrovsko znatno podhranjen, zato so nujno potrebne okrepitve. Poiskati pa moramo tudi vse možnosti optimizacije dela v danih razmerah, da se zaposlene razbremeni in jim omogoči opravljanje njihovih primarnih nalog," je še poudaril Lukić.