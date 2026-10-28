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Slovenija

Luka Mesec do (pre)ugodnega kredita? 'Imeli so posebno akcijo'

Ljubljana, 28. 10. 2026 19.49 pred 13 minutami 2 min branja 18

Avtor:
M.V. M.P.
Luka Mesec po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu

Je nekdanji minister za delo in kandidat za ljubljanskega župana iz vrst Levice Luka Mesec leta 2022 stanovanjski kredit dobil preugodno? Kredit v višini 184.500 evrov, ki ga bo odplačeval 20 let, je namreč dobil po fiksni obrestni meri 1,45 odstotka. Kot pojasnjuje Mesec, je šlo za posebno "spomladansko akcijo", dodaten popust pa je dobil, ko je sklenil še nekatera druga zavarovanja. Podobno tudi iz Gorenjske banke, in sicer da je takrat veljala akcijska ponudba stanovanjskih kreditov z odplačilno dobo nad 10 do vključno 20 let.

Evropska centralna banka je julija 2022 zaradi visokih cen energentov, vse višjih cen hrane in slabših obetov gospodarske rasti po začetku vojne v Ukrajini prvič po letu 2011 zvišala obrestne mere. Zaradi rekordne inflacije pa je ECB obrestne mere dvignila za kar 0,5 odstotne točke, smo poročali takrat.

Preberi še Kaj zvišanje obrestne mere pomeni za kredite?

Istega meseca je takratni minister za delo in trenutni kandidat za župana prestolnice iz vrst Levice Luka Mesec pri Gorenjski banki sklenil stanovanjski kredit v višini 184.500 evrov, z 20-letnim odplačevanjem po fiksni obrestni meri 1,45 odstotka.

Kot poroča portal Neuradno.si je Gorenjska banka takšen kredit takrat javno ponujala po obrestni meri 2,19 odstotka, povprečje v Sloveniji pa da je bilo sicer 2,28 odstotka. Kot je izračunal portal, bo Mesec v 20 letih torej plačal za približno 15.400 evrov manj obresti.

Mesec: Posebna akcija z nižjo obrestno mero

In kako si je uspel sokoordinator Levice zagotoviti tako ugoden kredit? Kot nam je pojasnil, ni šlo za "nič nenavadnega". Obrestne mere so bile namreč takrat nižje, kot so trenutno, višino obrestnih mer pa da je pred odločitvijo preveril pri več različnih bankah. Najugodnejšo ponudbo je imela po njegovih besedah prav Gorenjska banka.

"Če se prav spomnim, je bila obrestna mera v tej spomladanski akciji, kot se kredit tudi imenuje, 1,5-odstotna. Še nekaj popusta pa sem dobil s sklenitvijo nekaterih dodatnih zavarovanj, s čimer je obrestna mera nanesla 1,45 odstotka," nam je pojasnil.

Luka Mesec
Luka Mesec
FOTO: Bobo

Podobno so nam sporočili tudi iz Gorenjske banke, in sicer da je med 1. marcem in 24. junijem 2022 pri njih veljala "akcijska ponudba stanovanjskih kreditov z odplačilno dobo nad 10 do vključno 20 let, pri kateri je bila najnižja fiksna akcijska obrestna mera določena v višini 1,45 odstotka".

"Navedena akcijska obrestna mera je bila dosegljiva vsem strankam pod enakimi pogoji. Ne glede na datum realizacije kredita skladno z ustaljenimi internimi postopki obravnavanja kreditov velja obrestna mera na dan oddaje vloge za kredit," so dodali.

Podrobnosti kreditnih poslov sicer zaradi varovanja zaupnosti poslovnih informacij, pogodbenih razmerij in osebnih podatkov sicer ne komentirajo, poudarjajo pa, da pri obravnavi strank in odobravanju kreditov ravnajo v skladu z veljavno zakonodajo, internimi akti in uveljavljenimi postopki upravljanja tveganj.

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KOMENTARJI18

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FreedomMan
28. 10. 2026 21.19
Vau ugoden kredit je dobil... z manjšo obrestno mero, groza, veliko bolje je ukrasti milion in "pošteno" plačati z gotovino.
Odgovori
0 0
Roadkill
28. 10. 2026 21.19
Pa nevem zakaj novinarji najprej ne preverite podatke ali to drži preden objavljate ?
Odgovori
0 0
Mean Cat
28. 10. 2026 21.18
Je se dobil kdo kredit pod taksnimi pogoji........naj se javi tukaj
Odgovori
0 0
Berbelund
28. 10. 2026 21.19
spodaj imaš dva !in dodajam še mojega zeta!
Odgovori
0 0
SAKOSAKO
28. 10. 2026 21.17
Verjetno sta samo banka in on vedela za to akcijo!!!
Odgovori
+0
1 1
Groucho Marx
28. 10. 2026 21.17
Spomladanska akcija. 😅🤣😂 Tudi Tinca in prosluli SDjevski tajnik sta imela podobne akcije.
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-1
0 1
Clovek_002
28. 10. 2026 21.16
Pa dajte že mir a nič drugega ne najdete? Tudi mi smo dobili 1,5 obrestno mero kredit tisto leto in smo čisto navadni pisarniški ljudje doma.
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+1
3 2
supergigi
28. 10. 2026 21.16
No tukaj ni korupcije kot pri Stevanoviću a ne? Aja čak...
Odgovori
-1
2 3
Berbelund
28. 10. 2026 21.15
pa so mu le nekaj izbrskali po dolgih letih iskanja!če je kaj pravice potem se bo to pozabilo kot janševih 400 000 viška kar še do danes ni pojasnil kaj šele dokazal da tega nima!
Odgovori
-1
1 2
EU Dig. Cenzura
28. 10. 2026 21.15
LAŽE chatgpt preveril za nekja let in take akcije niso imeli!!!
Odgovori
+2
2 0
M1111
28. 10. 2026 21.15
Kako lepo od banke, da je ravno takrat, ko je Luka Mesec potreboval kredit, imela akcijo. Potrebno bi bilo še preveriti v banki, koliko navadnih smrtnikov, je lahko izkoristilo to super akcijo.
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+2
2 0
stanga123
28. 10. 2026 21.13
Tako je ce si pr koritu.noben ne bo nc odgovarjal za to se pa vsak rine v politiko.prvo za osebne interese. Brkipako addolfi
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+4
4 0
street45
28. 10. 2026 21.12
Če je banka potrdila da je bila obrestna mera res 1.45% takrat, od kje portalu podatek, da bi moral odplačevat po 2.2% obrestni meri? Naj raje nekdo razišče potem to zavajanje....
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+6
7 1
Sinner 666
28. 10. 2026 21.11
lopovi. od kraja usi na polozajih
Odgovori
+2
2 0
Jonason
28. 10. 2026 21.11
Zakaj navadni smrtniki nismo deležnih takšnih akcij...
Odgovori
+3
4 1
Roadkill
28. 10. 2026 21.13
kr neki
Odgovori
+2
2 0
andone
28. 10. 2026 21.11
V zacetku 2022 sem tudi sam dobil 100k kredita po efektivni obrestni 1.5%. Nic takega, gremo dalje.
Odgovori
-2
3 5
Roadkill
28. 10. 2026 21.10
Hja no Janković in Janša sigurno ne rabita vzeti kredita za 184.500€
Odgovori
-3
1 4
Roadkill
28. 10. 2026 21.10
pa Golob tudi ne. To je za njih drobiž
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+4
4 0
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