Luka Mesec do (pre)ugodnega kredita? 'Imeli so posebno akcijo'

Evropska centralna banka je julija 2022 zaradi visokih cen energentov, vse višjih cen hrane in slabših obetov gospodarske rasti po začetku vojne v Ukrajini prvič po letu 2011 zvišala obrestne mere. Zaradi rekordne inflacije pa je ECB obrestne mere dvignila za kar 0,5 odstotne točke, smo poročali takrat.

Istega meseca je takratni minister za delo in trenutni kandidat za župana prestolnice iz vrst Levice Luka Mesec pri Gorenjski banki sklenil stanovanjski kredit v višini 184.500 evrov, z 20-letnim odplačevanjem po fiksni obrestni meri 1,45 odstotka. Kot poroča portal Neuradno.si je Gorenjska banka takšen kredit takrat javno ponujala po obrestni meri 2,19 odstotka, povprečje v Sloveniji pa da je bilo sicer 2,28 odstotka. Kot je izračunal portal, bo Mesec v 20 letih torej plačal za približno 15.400 evrov manj obresti.

Mesec: Posebna akcija z nižjo obrestno mero

In kako si je uspel sokoordinator Levice zagotoviti tako ugoden kredit? Kot nam je pojasnil, ni šlo za "nič nenavadnega". Obrestne mere so bile namreč takrat nižje, kot so trenutno, višino obrestnih mer pa da je pred odločitvijo preveril pri več različnih bankah. Najugodnejšo ponudbo je imela po njegovih besedah prav Gorenjska banka. "Če se prav spomnim, je bila obrestna mera v tej spomladanski akciji, kot se kredit tudi imenuje, 1,5-odstotna. Še nekaj popusta pa sem dobil s sklenitvijo nekaterih dodatnih zavarovanj, s čimer je obrestna mera nanesla 1,45 odstotka," nam je pojasnil.

Luka Mesec FOTO: Bobo