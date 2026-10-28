Luka Mesec do (pre)ugodnega kredita? 'Imeli so posebno akcijo'

Evropska centralna banka je julija 2022 zaradi visokih cen energentov, vse višjih cen hrane in slabših obetov gospodarske rasti po začetku vojne v Ukrajini prvič po letu 2011 zvišala obrestne mere. Zaradi rekordne inflacije pa je ECB obrestne mere dvignila za kar 0,5 odstotne točke, smo poročali takrat.
Istega meseca je takratni minister za delo in trenutni kandidat za župana prestolnice iz vrst Levice Luka Mesec pri Gorenjski banki sklenil stanovanjski kredit v višini 184.500 evrov, z 20-letnim odplačevanjem po fiksni obrestni meri 1,45 odstotka.
Kot poroča portal Neuradno.si je Gorenjska banka takšen kredit takrat javno ponujala po obrestni meri 2,19 odstotka, povprečje v Sloveniji pa da je bilo sicer 2,28 odstotka. Kot je izračunal portal, bo Mesec v 20 letih torej plačal za približno 15.400 evrov manj obresti.
Mesec: Posebna akcija z nižjo obrestno mero
In kako si je uspel sokoordinator Levice zagotoviti tako ugoden kredit? Kot nam je pojasnil, ni šlo za "nič nenavadnega". Obrestne mere so bile namreč takrat nižje, kot so trenutno, višino obrestnih mer pa da je pred odločitvijo preveril pri več različnih bankah. Najugodnejšo ponudbo je imela po njegovih besedah prav Gorenjska banka.
"Če se prav spomnim, je bila obrestna mera v tej spomladanski akciji, kot se kredit tudi imenuje, 1,5-odstotna. Še nekaj popusta pa sem dobil s sklenitvijo nekaterih dodatnih zavarovanj, s čimer je obrestna mera nanesla 1,45 odstotka," nam je pojasnil.
Podobno so nam sporočili tudi iz Gorenjske banke, in sicer da je med 1. marcem in 24. junijem 2022 pri njih veljala "akcijska ponudba stanovanjskih kreditov z odplačilno dobo nad 10 do vključno 20 let, pri kateri je bila najnižja fiksna akcijska obrestna mera določena v višini 1,45 odstotka".
"Navedena akcijska obrestna mera je bila dosegljiva vsem strankam pod enakimi pogoji. Ne glede na datum realizacije kredita skladno z ustaljenimi internimi postopki obravnavanja kreditov velja obrestna mera na dan oddaje vloge za kredit," so dodali.
Podrobnosti kreditnih poslov sicer zaradi varovanja zaupnosti poslovnih informacij, pogodbenih razmerij in osebnih podatkov sicer ne komentirajo, poudarjajo pa, da pri obravnavi strank in odobravanju kreditov ravnajo v skladu z veljavno zakonodajo, internimi akti in uveljavljenimi postopki upravljanja tveganj.
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