Luka Mesec: Ne vem, če imam za kaviar, socialist pa sem

Poslanec Žan Mahnič je v javnost vnesel dvom, da Luka Mesec uživa prepovedane droge, saj Mesec sprva ni želel opraviti testa na trde droge. Po desetih dneh so bili sicer rezultati testa negativni. "Jaz najprej zavračam družbo, v kateri nekdo, ki te obdolži nečesa gnusnega, ni ničesar kriv, ti, ki si napaden, pa si tisti, ki se mora zagovarjati, zato se v to nisem želel spuščati," je dejal. Kasneje, ko je, kot pravi, ugotovil, da je Mahniču uspelo razširiti govorice, pa se mu je zdelo potrebno, da pokaže, da ne uživa prepovedanih drog, zato je kasneje tudi pristal na testiranje.

V studiu si je ogledal tudi posnetek svojega "živčnega" obnašanja, na podlagi katerega ga je Mahnič obtožil. "Jaz sem malo nevrotičen človek, grizenja nohtov se nisem znebil nikoli, čeprav sem večkrat poskušal. Je pa res, da ni lepo, da se to počne v javnosti, zato se bom v prihodnosti temu skušal izogniti," je dejal in zavrnil očitke, da je bil pod vplivom prepovedanih substanc.

V Levici so predlog SDS-a, da bi se poslanci testirali na trde droge, sicer zavrnili. Mesec pravi, da osebno s testiranjem nima težav, a predlog so v stranki kljub temu zavrnili. "Mislim, da ni prav, da ljudi sodimo po tem, kaj počnejo v prostem času. To, kar človek počne v petek zvečer, je ločeno od tega, kar počne med delovnim časom. Želim, da bi poslance in politike sodili predvsem po njihovem delu," je povedal.

Je Luka Mesec kaviar socialist?

"Ne vem, če imam za kaviar, socialist pa sem," odgovarja minister. Na družbenih omrežjih je namreč videti Meščeve fotografije iz Opatije, ki velja za dražjo destinacijo, pa fotografije iz hotelov s petimi zvezdicami, ko se minister vozi v BMW-ju. Zdi se, da uživa vse bonitete kapitalizma, ljudem pa propagira socializem.

"Jaz drugih prihodkov razen svoje plače nimam. Na račun dobim približno 3100 evrov, od tega plačam malo manj kot 400 evrov stranki za članarino, približno 1080 evrov imam obrok kredita, nekaj je še stroškov, tako da mi približno 1300 evrov ostane za življenje. Kar si lahko privoščim s temi 1300 evri, tako pač živim. Ali je to nekaj, čemur bi se lahko reklo življenje kaviar socialista, pa presodite sami," pravi Mesec.

