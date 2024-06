Luka Mesec upa na pozitivni izid vseh referendumov

Luka Mesec je dodal, da so trenutni rezultati posvetovalnih referendumov o gojenju konoplje za osebno rabo in o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja še zelo neizraziti, zato jih ne bi upal komentirati. Tudi če se omenjeni glasovanji ne prevesita v prid vprašanjema, to po besedah Mesca ne bo razočaranje, saj so šli na referendume "pred ljudstvo z odprtimi kartami, predvsem smo želeli pridobiti signal, kako ljudstvo pričakuje, da se bo vladajoča politika opredelila".