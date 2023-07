Luka Pečar Pahor zavrača očitke nepotizma: 'Diplomacija je moja strast'

Pred leti je bil Borut Pahor že deležen očitkov, da je svojemu sinu v državnem zboru priskrbel službo v poslanski skupini njunih matičnih Socialnih demokratov. Za pet evrov na uro je Luka Pečar Pahor tedaj, kot je leta 2019 povedal sam, opravljal študentsko prakso v poslanski skupini. "V svoji karieri bom jaz očitke na ta račun prejemal vedno. In sem se z njimi sprijaznil," je takrat dejal.

Slaba štiri leta kasneje je Pahor mlajši doštudiral mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in dokončal magisterij na dunajski diplomatski akademiji. Trenutno ima odprt s. p., ob tem pa sta z mamo, odvetnico Tanjo Pečar, tudi ustanovitelja Inštituta za diplomatsko izobraževanje Gajst.

Oktobra lani se je prijavil na javni poziv za opravljanje preizkusnega testa za diplomatsko službo na Mladiki, ki jo je tedaj že vodila Tanja Fajon. "Diplomacija je moja strast. Zaenkrat sem jo več izkusil predvsem v teoriji, malo manj v praksi. Je to začetek kariere v profesionalni diplomaciji? V to bom vložil vso pozornost in trud," komentira Pečar Pahor.

Na omenjeni test, ki vključuje osnove diplomacije, splošno izobraženost, znanje angleščine na višji ravni in tudi psihološko testiraje, se je po podatkih zunanjega ministrstva prijavilo 46 kandidatov. Uspešno ga je opravilo 19 prijavljenih, med katerimi je imel Luka Pečar Pahor tretji najboljši rezultat. Neuradno sta bila od njega boljša le uradni govorec na Mladiki Dragan Barbutovski in glavna piarovka ministrice Milica Kotur. Ali sta pri tem svoje odigrala tudi strankarska izkaznica in eden najvplivnejših priimkov v domači politiki? Nikakor ne, zagotavlja Pahor mlajši.

"Pri doseganju svojih ciljev se zanašam na svoje znanje in sposobnosti. Če jih drugi ocenijo kot primerne, se odpre priložnost. Na interesno delovanje v politični stranki se pri tem ne zanašam. Preizkusni test je meritokratski način vstopa v diplomacijo in tega sem ubral," še doda. Usposabljanje v primeru Luke Pečarja Pahorja bo trajalo 10 mesecev, pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas. Pri tem bo imel kot pripravnik najnižji diplomatski naziv, kar v plačnem sistemu javnega sektorja pomeni slabih 1400 evrov bruto na mesec.