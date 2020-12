Dolenjski delinkvent, ki je postal specialec

Luka Zorenč je nenavaden človek, ki ima preveč energije in je neverjetno trmast, po njegovem tudi debel. Zadnje čase ga javnost bolj pozna po knjigi Ris, v kateri je opisal svoje življenje v specialni vojaški enoti. Knjiga ni polna olepševanj in romantike, ampak resničnosti, znoja in krvi – ne nujno v tem vrstnem redu.

icon-expand "Edina stvar, o kateri odločate sami, je um v vaši glavi. Ta vam bo govoril, da odnehajte. Ampak vi ste gospodarji svojih misli … Kandidati, poslovite se od sveta! Tukaj bi vas moralo biti 40, prišlo vas je 35. Nekateri so stisnili rep med noge, še preden se je sploh začelo. Strahopetci! Vi imate vsaj toliko jajc, da ste osebno prišli sem, zato da vam spodleti!" FOTO: Miro Majcen

Z njim sem se do zdaj že večkrat pogovarjal – sicer je nekdanji specialec zgovoren, a bistvo svojega razmišljanja je zapisal v knjigi Ris. Najin prvi pogovor je bil o njem in o njegovem delu, o tem, kako je uspel in kje mu ni uspelo, drugi pogovor je bil v letalu, ko naju je v večna lovišča skoraj poslala štorklja, zadnji pa je bil v sredini decembra, ko je imel čas. Kot je moč razbrati iz knjige, dolgčasa in mirnega stanja ne mara, zato ga ne boste dolgo našli na enem mestu – po novem letu odhaja v Kenijo. Doma je veliko dela, a osebni izzivi so pomembnejši. Zgodovina razvoja in odhoda v vojsko je zanimiva, predvsem ker beremo o transformaciji dolgolasega dijaka, ki se uči za veterinarskega tehnika, nato pa se prelevi v ljubljanskega huligana, kasneje pa postane del Slovenske vojske.

icon-expand FOTO: Miro Majcen icon-chevron-left icon-chevron-right

V najinem prvem intervjuju ste lahko prebrali podobno zgodbo, kot jo je možno prebrati v knjigi, a v bolj omejenem obsegu. Vse razmišljanje, ki ga novinar nato spravi v besedilo omejene dolžine, je vedno filtrirano, pri pripravi knjige pa so sodelovali pisci in odvetniki, saj je bilo pričakovati, da se bo Slovenska vojska odzvala. To smo pogosto doživeli tudi novinarji, ker Vojska res ne mara, da bi pisali o njej. Odvetnik Klemen Vogrinec, ki je svetoval Luki, pozna nekaj podobnih primerov.

"Tresel sem se kot šiba in gledal pomodrele ustnice ostalih kandidatov. 'Zakaj niste dodatno oblečeni?' je vprašal inštruktor Legenda. 'Nismo vzeli puhovk s sabo. Nismo jih imeli vsi, zato smo se odločili, da gremo brez.' 'Me je..te v glavo?' 'Ne, inštruktor Legenda. Naročeno nam je bilo, da moramo biti vsi enotno spakirani.' 'Debili!' je prebledel Legenda." Ris

Med branjem knjige je ves čas moč razumeti stik oziroma borbo med neuspehom in uspehom. Kako je dolenjski delinkvent spravil življenje v red in kako mu je to začelo metati kolena pod noge. Mazohistične težnje, preizkusi pri selekciji pripadnikov specialne enote – gre za enega najtežjih poklicev na svetu. Pa da ne boste mislili, da gre za nekakšne superheroje. Daleč od tega. Navadni ljudje, ki imajo enake težave kot ostali, a jih ni sram priznati, da se je treba zjokati, ko pride do tega. Pa veste, zakaj? Ker se dokazujejo sebi, ne drugim, čeprav jih drugi ocenjujejo. In to Luka v knjigi lepo pove.

V knjigi Luka predstavi svoje razmišljanje, saj je, kot pravi, nastajala že nekaj časa – snovati jo je začel, še preden je šel iz vojske. Na srečo bralca ni bilo vse odvisno samo od njega, zato je ta dolgi zapis urejala tudi Sara Primec, ki ga pozna in razume. Človek med branjem knjige počasi začenja razumeti dolenjskega fanta, ki se je dokazal in začel razmišljati, da bi mogoče naredil kaj več. V ZDA je opravil eno najtežjih specializacij za pripadnika specialne enote, a tega znanja v Sloveniji ne more uporabiti, vzrok pa je seveda birokracija. Kasneje je postal tudi pomočnik inštruktorja in nato tudi inštruktor, ki je kandidate peljal skozi pekel, ki ga je sam preživel. Kako pa je to sprejel?

V vojski se je začel vrteti na mestu, glede želje, da bi več delal več na svojem področju, kot vojaški medicinec, ni mogel veliko narediti. Čeprav se je uril tudi v ameriških bolnišnicah, na terenu in še kje, je moral v Sloveniji opraviti tečaj bolničarja pri Rdečem križu, da je lahko pomagal v civilnem svetu. Odziv vojske je bil, kot pravi, pričakovan: "Številka je šla ven. Vojska je ujeta v sistem javnih uslužbencev in tu so potrebne spremembe." Kot pravi, je slabo financiranje pripeljalo do tega, da vojaki in sistem pogosto stopicajo na mestu, in ta nima več veliko manevrskega prostora.

"'Kje si, Danijel?! Ti imaš RGW, tukaj moraš biti!' 'Vodnik, izgubil sem RGW (raketomet, op. p.).' 'Kako zaboga ti je pa to ratalo?' 'Ne vem, verjetno mi je padel dol z nahrbtnika.' 'In kako, da tega nisi opazil? Piz.. si smotan.'" Ris

"Začel sem čutiti, da sem ujet na mestu, da ne napredujem več," pravi Luka in pove, da je služba zanj počasi postajala rutina, zato je iskal dodatne izzive, ki bi ga izpolnili. V knjigi zapiše, da so kot specialci pogosto opravljali posle, ki so jih na istih misijah opravljali rezervisti v drugih državah. "Niso nas uporabljali za to, za kar smo namenjeni. Usposabljali smo se za zadeve, ki jih potem nismo nikoli opravljali."Jasno pove, da je Slovenska vojska vrhunsko izurjena, da ima izjemne posameznike, ki jih moramo podpreti in jim zaupati, da opravijo naloge, za katere so se dolga leta usposabljali.

icon-expand Luka Zorenč (tretji v vrsti). A pri selekciji je dobil grajo: "Na pehotnih pohodih ste lenarili in varčevali z energijo. Drugi dan ste zaspali v postroju. Poleg vsega tega naj vas opomnim, da ste enkrat že bili tu! Veste, kako stvari potekajo! Imeli ste eno leto časa, da se pripravite na selekcijo, ki ste jo že enkrat opravljali. Se vam ne zdi to neverjetna prednost pred ostalimi? Vi pa še vedno počivate in goljufate!" FOTO: Miro Majcen

Glavna stvar, ki jo je Luka pogrešal v vojski – in to je se postopoma vidi tudi v knjigi – je občutek koristnosti in osebnega napredovanja. 9. februarja 2020 je dal odpoved, nekaj dni kasneje pa je že bil v Keniji, kjer je uril rangerje, osebe, ki so v rezervatih ščitile ogrožene živali. "Ko sem se dobil z B. in mi je povedal, kaj od mene želi in kaj potrebuje, sem po dolgem času imel občutek, da je moje delo cenjeno." V dolgem monologu, v katerem se je tudi razburjal, pove, da denar sploh ni bil v igri – temu se je ob prvem odhodu tudi odpovedal – ampak je bil važen občutek, da počne nekaj koristnega.

V začetku januarja tako ponovno odhaja v Kenijo, kjer bo rangerjeučil taktično medicino. To je zanje nujno znanje, "saj delujejo proti krivolovcem, poleg tega pa jih lahko napadejo živali, ki nad njimi niso vedno navdušene. Sloni so si zapomnili, da jim ljudje pogosto povzročajo bolečino in smrt, zato lahko hitro postanejo agresivni." Po nekaj tednih v Keniji pa bo še nekaj mesecev ostal v Južnoafriški republiki. "Za medicino sem primarni inštruktor, za vse ostalo, od streljanja do taktike, pa pomožni," pove. "Ampak ne smemo delati tako, ker so to delali že dvajset let," je bila ena od izjav bodočega kolega, ki ga je pritegnila. V knjigi je videti ta razkol, ki ga premakne na delo v Afriko. Pogovor z Luko Zorenčem nikoli ni kratek, saj premore neverjetno število zanimivih zgodb, predvsem pa nima tako velikega ega, da bi ga bilo sram priznati, da se je zmotil in doživel kakšen poraz. Večino zgodb – od pretepov z Violami pa do misij v tujini – je zapisal v knjigi. Za drugo pa že dela zapiske. Sestavlja zgodbe, ki jih je doživel v tujih krajih, a v njegovem srcu je domovina še vedno na prvem mestu. Upa, da se bo zaradi knjige Ris več mladih odločilo za prostovoljno služenje vojaškega roka.

"'Res čudno, da je tukaj. Čisto sama, samcata. Očitno jo je nekdo pozabil.' S polnim naročajem orožja sem stopil do vrat in pobral tisto čudno postavljeno puško. Klink. Široko sem razprl oči. V naslednjem trenutku sem že bežal, kolikor so me nesle noge. Spotaknil sem se in zletel po stopnicah s podesta, kolikor sem bil velik in debel. Z orožjem v rokah sem padel najprej na koleno in potem na glavo. Še 'mrtev sovražnik' – inštruktor Burpi – je vstal od mrtvih in pogledal, ali si nisem slučajno zlomil noge. 'Sreča je na strani hrabrih … Ali pa neumnih, kakor vzameš,' se je zarežal inštruktor Hidravlika." Ris

icon-expand Osnovno sporočilo, ki ga knjiga prinaša bralcu, je dejstvo, da ne smemo nikoli obupati. Lahko se zjočemo, lahko za nekaj časa obupamo, a vedno, ne glede na ovire, iščemo pot k cilju. FOTO: Miro Majcen