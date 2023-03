Lukić ostaja vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja za delo

Luki Lukiću bi se 18. marca iztekel mandat, z danes sprejeto odločbo o ponovnem imenovanju na mesto vršilca dolžnosti pa je vlada zagotovila nemoteno delo inšpektorata, so po seji sporočili z vlade. Tudi tokrat ga je imenovala do imenovanja glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, a največ do 18. septembra.