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Lukić ostro nad Mijiča: Morali bi mu odvzeti opravilno sposobnost

Ljubljana, 29. 07. 2026 10.39 pred 58 minutami 3 min branja 58

Avtor:
STA D.L.
Goran Lukić

Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros v boju za svoje terjatve ne bodo odnehali, je v pogovoru za STA dejal vodja Delavske svetovalnice Goran Lukić. Donedavnemu lastniku podjetja, poslancu Resnice Borisu Mijiču, bi bilo treba odvzeti opravilno sposobnost, je bil oster. Zgodba je sicer klasičen primer izigravanja delavcev, je opozoril.

Goran Lukić
Goran Lukić
FOTO: Bobo

Delavska svetovalnica v zadevi Mijič zastopa 13 tujih delavcev, ki jim zdaj že nekdanje gradbeno podjetje Progros dolguje nekaj več kot 41.000 evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov.

Potem ko so v svetovalnici zbrali dokumentacijo in izračunali vsoto terjatev, so podatke predali odvetniku, poziv za poplačilo so vročali tudi prek detektiva. Lukić se je minuli teden v zvezi s terjatvami na poslanca Resnice Borisa Mijiča obrnil še z elektronskim sporočilom. Rok za poplačilo se je iztekel v torek, a se, pričakovano, ni zgodilo nič, je povzel sogovornik.

Delavska svetovalnica ima "definitivno" v načrtu nadaljnje korake, je povedal, na vprašanje, kakšne, pa je odvrnil le, da "se pustimo presenetiti" in da so "zagotovo še na razpolago ustrezni pravni postopki".

Pri zadevi Mijič sicer po njegovih besedah ne gre za afero, temveč zadevo. "Mijič ni ednina, temveč množina. Mijič je pokazatelj sistema, poslovnega modela, ko si v podjetju zastopnik, družbenik, imaš neko funkcijo, ko stvari začnejo škripati, pa se postopoma umakneš. Najdeš nekega zastopnika v Bolgariji, Ukrajini, ponavadi Srbiji, tokrat v BiH. In ko zadeva še bolj 'zagusti', se še bolj umakneš iz podjetja in najdeš – ali pa on tebe najde – novega lastnika. Ta zadeva je, na žalost, klasičen primer izigravanja delavcev," je dejal Lukić.

V tej luči je opozoril, da je problem tovrstnega izkoriščanja delavcev, veriženja podjetij in slamnatih lastnikov že star in da je na podobne zgodbe opozarjal že pred več kot desetimi leti.

Boris Mijič
Boris Mijič
FOTO: Bobo

Potem ko je bil za direktorja nekdanjega Progrosa imenovan Admir Kamerić s stalnim prebivališčem v vasi Dubnica v BiH, ki je na tej funkciji zamenjal Miladina Mijića, očeta Borisa Mijiča, in je poslanec podjetje brezplačno prenesel na Roka Snežiča, sicer ne pričakuje nič dobrega.

Na eni strani imamo delavce, ki iščejo svojo pravico, do katere lahko, hipotetično, na sodišču denimo pridejo čez dve leti, a le na papirju, saj terjatev, ker podjetja ni več, ne morejo izterjati, na drugi pa delodajalca, odgovorno osebo, ki si v enem tednu opere roke in umakne, je ponazoril. "Z vidika ustave imamo ustavno kategorijo proste gospodarske pobude in ustavno kategorijo pravne in socialne države, a je prosta gospodarska pobuda očitno nadrejen pojem," je razočaran.

Opeharjeni delavci so sicer manever s prenosom podjetja na Snežiča, ki ga je v provokaciji, namenjeni sokoordinatorju Levice Luki Mescu, preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec, kot glavno dejavnost pa določil rejo kamel, pospremili z veliko jeze. Vprašali so se, kako to, da so morali priti iz svoje države v Slovenijo, da so ugotovili, da je tu še huje kot pri njih, je povzel vodja svetovalnice. Jezni so na delodajalca in državo, "da sistem dopušča, da nekdo povzroča takšne dolgove in se zraven smeje".

"Govorimo o veriženju posmeha. Kdo se posmehuje? Posmehuje se vodja poslanske skupine (Resnice Katja Kokot), posmehuje se ta tako imenovani davčni svetovalec (Snežič), posmehuje se Mijič, s tem, ko je tiho, ko ve, kaj je sprožil. In vse to verižno posmehovanje znotraj državnega zbora in navzven je tisto, kar je neko novo dno," je ocenil Lukić.

Mijiču, zoper katerega na policiji tečejo predkazenski postopki, bi bilo treba odvzeti opravilno sposobnost, je nadaljeval. "Tega človeka nočemo več videti na nobeni funkciji. Ne le, da ne bi smel voditi nobenega podjetja več, ne bi smel več nastopiti nobenega zastopništva, družbeništva, nobene funkcije. Svoje je dokazal s svojo zgodovino, s tem, kaj je počel, in s svojimi reakcijami v zadnjih tednih in dnevih," je odločen.

goran lukić delavska svetovalnica progros dolgovi boris mijič resnica

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KOMENTARJI58

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
apodgra
29. 07. 2026 11.52
Stranka Resnica je ena sama goljufija in prevarantstvo s svojim predsednikom na čelu. Da smo dobili novo vlado je to zelo dobro premišljena poteza strake SDS, ker ni predlaga svojega člana za predsednika parlamenta. To ni zmaga stranke Resnica , to je zmaga SDS . Da se bo ta vlada končala svoj mandat , bo pa Resnica tista , ki bo odločala o tem.
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0 0
sioxxos
29. 07. 2026 11.49
Ko tale levičarski aktivist Lukić obsoja Mijića in posmehovanje nekaterih za opeharjenih ca 40.000 eur, ima prav. Ko ta isti Lukić molči in se spreneveda pri posmehovanju Jankovića in odpisanih 29.000.000 eur in vseh drugih njegovih mafijskih rabot, za katere ni odgovarjal (zahtevanje spolnih uslug, provizije, delitve občinskih kmetijskih parcel za par eur prijateljem in nato sprememba namembnosti in zemljišče je naenkrat vredno milijone) - takrat pa je ta isti Lukić že leta in leta samo še čriček, ki se oglaša samo z čri, čri, čri... Neverjetna pokvarjenost levičarske mafije, ki so v vseh porah družbe prevzeli oblast in tam nastavljajo takšne prodane in lažnive osebke, kot je Lukić. Sramota, da se ta oseba sploh oglašuje, ko je leta in leta nema pri levičarskih enakih oz. bistveno hujših rabotah. Mijič itak da naj odstopi, ampak to bruhanje žvepla s strani levičarskih hlapcev je pa neokusno poslušasti oz. prebirati. Mafija vas obvladuje, levičarji in sedaj cvilijo.
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+0
2 2
Dragica Cegler
29. 07. 2026 11.49
In veste zakaj snezicu nihče nič ne more?Ker ima fotografije,posnetke levih kriminalcev,ker oa je sodstvo levo z neizrekanjem kazni ščitijo levake in njihove rabote.Ce bi Snezic spregovoril, bi letele glave levuhov A mislite,da je on naiven in butast.
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-2
0 2
progresivnidaveknastanovanja
29. 07. 2026 11.49
ta lukič je šele pameten. Meša se mu od desnih, pri šerifu in stožicah se je pa skril v luknjo. Prvo naj reši tisto neplačevanje potem po petih ali desetih letih se naj pa še loti tega.
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-1
0 1
Bella Ciao1
29. 07. 2026 11.48
Desni plešejo...bravo taneumni volilci
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+3
3 0
Jožajoža
29. 07. 2026 11.45
Krščanski demokrat nsi so Eldi Viler vzel status umetnice, morala je pospravljati v Trstu
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+1
2 1
Dragica Cegler
29. 07. 2026 11.44
A je tale zanemarjeni Lukič zahteval,da tudi Jankoviću odvzamejo opravilno sposobnost?Podizvajalec je naredilbsamomor zaradi neplačila.Pidgana leva naj se malo uredi.
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+2
6 4
Bella Ciao1
29. 07. 2026 11.47
P.dgana se drži svojih
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+0
2 2
beli_nosorog
29. 07. 2026 11.48
pa kaj zdej ti mešaš Jankovića zraven, ki je sicer isti pesjan. Tu je govora o Mijiću. Jaz bi se na tvojem mestu najprej pogledal v pgledalo, preden bi druge obkladal s pridevniki, kot je zanemarjen, morda bos potem uvidela da sta tam - tam.
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+2
2 0
yolli
29. 07. 2026 11.44
odvzeti opravilno sposobnost.......A sploh ve kaj govori ta Lukić......Ko mestna občina Ljubljana ni plačevala podizvajalcev so bili pa tiho......
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+2
5 3
BrainDance
29. 07. 2026 11.43
Hardcore desnicarji ste pa res do konca zblojeni :D še ovce prepoznajo volka...
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+1
5 4
Bella Ciao1
29. 07. 2026 11.42
Kak podn moraš biti, da braniš ljudi in rabote ala Mijić Resnica
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+0
3 3
enaleteca
29. 07. 2026 11.38
Naj še to dodam, to je na žalost zelo kruta realnost današnje vlade, ki očitno to dovoljuje, ker so vsi tiho kot miške. Ni niti enega, ki bi to obsodil ali Mijiča pozval k odstopu. In Janši je kot neka nedolžna igrica, seveda, ker je imel številne afere, Depala vas, Patria, orožarske zadeve, podpiranje Izraela, Black Cube ... Mislim, da bo jesen zelo, zelo pestra ... Da ne pišem, kaj se je dogajalo v času kovida, ko je vlada dobesedno teror (vodni topovi, prisilno nošenje maske, zaprtje ...).
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+4
8 4
TROJA
29. 07. 2026 11.43
helikoptersko nepregledno trosenje denarja 10
Odgovori
0 0
DKR
29. 07. 2026 11.43
Spet dolgočasne levaške mantre,...Depala vas izpred 35 let :)))))))
Odgovori
+2
3 1
Jožajoža
29. 07. 2026 11.43
Se vidimo jeseni
Odgovori
+0
1 1
Important notice
29. 07. 2026 11.36
In kdo bo potem skrbel zanj, če se mu vzame opravilna sposobnost? Kdo bo poravnal njegove dolgove? Na plečih države bo. Saj bo dovolj kaznovan, ko bo po izstopu iz parlamenta, pa po izključitvi iz stranke, moral poravnati dolgove, živeti naprej, iskati službo, se preživljati, delati. Dolžniki bodo na tak ali drugačen način dobili svoje. Voda bo odtekla, družba se ga čez nekaj let skoraj ne bo več spomnila, on bo pa vse to nosil s seboj. Ne bo mu lepo v lastni koži.
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+3
4 1
enaleteca
29. 07. 2026 11.41
Dvomim, on bo iskal same luknje v zakonodaji, bo živel tako kot Snežič, ki je uradno siromak, neuradno pa bogatin z vilo in maseratijem. Da ne pišem, da ima številne vplivne strice, ups prijatelje (SDS, NSl).
Odgovori
+2
3 1
macolagobec
29. 07. 2026 11.36
V Zloveniji je na tisoče takih primerov, nihče se ne vznemirja zaradi tega. So bili primeri nazaj, ko so "slovenska podjetja" pošiljala na nemška delovišča ljudi in niso bili plačani, potem pa je Nemčija zadržala plačila tem "slovenskim" podjetjem in jim najprej odtegnila denar za plače delavcev, ostalo pa so dobila ta "slovenska podjetja". Pri nas pa so samo nemočno gledali, kao nič ne moremo in še vedno je tako, pač odvisno za koga se gre, če je "naš" potem ni problema.
Odgovori
+4
4 0
Teofil
29. 07. 2026 11.36
Tale Lukić naj gre prvo kam delat,že od malega samo protestira
Odgovori
-1
3 4
Rothschild1
29. 07. 2026 11.35
Tudi parazitu Lukicu je potrebno vzeti opravilno sposobnost 🤷‍♀️
Odgovori
+2
5 3
Slovenska pomlad
29. 07. 2026 11.33
Zakaj pišete Mijič,če je pa Mijić?
Odgovori
+2
2 0
enaleteca
29. 07. 2026 11.33
Naj preverijo še dodatno tudi pri Igorju Pogačarju, Dariju Južni, Martinu Odlazku ..., ker še vedno delajo svinjarije. Se zelo čudim, da se kakšnemu delavcu ni utrgalo ...
Odgovori
+2
2 0
alien number 9
29. 07. 2026 11.32
šef JJ pa glavo v pesek in tiho......
Odgovori
-1
4 5
Rothschild1
29. 07. 2026 11.35
kaj ima pa JJ z Mijicem. Mijic je opozicijski poslanec
Odgovori
+1
3 2
mijavci
29. 07. 2026 11.32
Tale Lukič naj gre najprej k Ljubljanskemu šerifu protestirat mu ne bo zmanjkalo dela za štiri leta, Tukaj lajate v prazno za par tisoč evrov, kaj vam še ni jasno da vlade ne boste zrušili, čeprav se vsi skupaj z mediji trudite ne bo šlo. Dva mandata desnice sta zagarantirana. Kaj pa sončno senčni kralj, je že našel dvojnika v Romuniji, a bo treba še kakšen video ven dat.
Odgovori
+0
4 4
TROJA
29. 07. 2026 11.36
Lajanje v prazno za par tisoč E..... je stvojim podstrešjem
Odgovori
+3
3 0
TROJA
29. 07. 2026 11.39
Lajanje za par tisoč E... ponarejanje lestn delavcev(!!!!)...
Odgovori
0 0
DKR
29. 07. 2026 11.31
Levičarski politkomisarček Lukić ( kandidat Levice na volitvah ) bi nekomu odvzel opravilno sposobnost :))))),.....ojoj,ojoj,.......
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+0
4 4
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