Lukić ostro nad Mijiča: Morali bi mu odvzeti opravilno sposobnost

Delavska svetovalnica v zadevi Mijič zastopa 13 tujih delavcev, ki jim zdaj že nekdanje gradbeno podjetje Progros dolguje nekaj več kot 41.000 evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov.

Potem ko so v svetovalnici zbrali dokumentacijo in izračunali vsoto terjatev, so podatke predali odvetniku, poziv za poplačilo so vročali tudi prek detektiva. Lukić se je minuli teden v zvezi s terjatvami na poslanca Resnice Borisa Mijiča obrnil še z elektronskim sporočilom. Rok za poplačilo se je iztekel v torek, a se, pričakovano, ni zgodilo nič, je povzel sogovornik.

Delavska svetovalnica ima "definitivno" v načrtu nadaljnje korake, je povedal, na vprašanje, kakšne, pa je odvrnil le, da "se pustimo presenetiti" in da so "zagotovo še na razpolago ustrezni pravni postopki".

Pri zadevi Mijič sicer po njegovih besedah ne gre za afero, temveč zadevo. "Mijič ni ednina, temveč množina. Mijič je pokazatelj sistema, poslovnega modela, ko si v podjetju zastopnik, družbenik, imaš neko funkcijo, ko stvari začnejo škripati, pa se postopoma umakneš. Najdeš nekega zastopnika v Bolgariji, Ukrajini, ponavadi Srbiji, tokrat v BiH. In ko zadeva še bolj 'zagusti', se še bolj umakneš iz podjetja in najdeš – ali pa on tebe najde – novega lastnika. Ta zadeva je, na žalost, klasičen primer izigravanja delavcev," je dejal Lukić.

V tej luči je opozoril, da je problem tovrstnega izkoriščanja delavcev, veriženja podjetij in slamnatih lastnikov že star in da je na podobne zgodbe opozarjal že pred več kot desetimi leti.