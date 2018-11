V Šentilju sredi ceste zazevala velika luknja

Na Direkciji za infrastrukturo so pojasnili, da na tem delu poteka nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja. To je prvi od štirih sklopov ukrepov, ki bodo izvedeni na 15,5-kilometrskem odseku železniške proge od Maribora do meje z Avstrijo. "Trenutno je vzpostavljena popolna zapora železniškega prometa in dela potekajo z največjo možno intenzivnostjo. V sklopu del se obnavlja tudi predor, nad katerim sicer poteka regionalna cesta," so sporočili iz Direkcije.

Promet na tem delu ceste so sicer že zvečer omejili, ko so opazili, da se je pod cesto zgodil podor. "V sklopu sanacije samega tunela, v katerem obnavljamo talni obok in tudi stenski obok, je prišlo do udora v včerajšnjih večernih urah. Udrlo se je približno 10 kubičnih metrov materiala. To je bil sam začetek tega udora. Čez noč smo to spremljali in do danes zjutraj se je udrlo še dodatnih približno 30 kubičnih metrov, tako da se je na samem vozišču pojavila luknja premera približno dva metra," je pojasnil Dejan Jurkovič, vodja sektorja za železnice.

Luknja je sedaj še nekoliko večja. "V fazi sanacije smo luknjo povečali, sedaj jo stabiliziramo, tako da bomo lahko iz spodnje strani naredili opaž in nato betonski obok," je pojasnil vodja sektorja za železnice na direkciji.

Takšni udori zemlje sicer pri sanacijah tunelov niso nič nenavadnega, pravijo na Direkciji za infrastrukturo. "V tem trenutku je pač smola v tem, da se je to zgodilo na regionalni cesti, ampak na take stvari smo pripravljeni in zato smo lahko tudi tako pravočasno odreagirali," je dejal Jurkovič.

Sanacijo luknje naj bi zaključili v nekaj dneh. Na direkciji pa so prepričani, da bodo kljub udoru ceste dela na nadgradnji železniškega odseka končali v roku.