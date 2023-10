Nuklearna elektrarna Krško, ki so jo zaradi puščanja primarnega sistema zaustavili, bo mirovala vse do konca novembra. Kot so ugotovili, je vir puščanja luknjica v velikosti šivankinega vboda na enem od varov, odpravljanje te na prvi pogled miniaturne napake pa bo vse prej kot enostavno in poceni. Skupaj z direktnim izpadom dohodkov, zagotavljanjem nadomestne električne energije in stroški popravila naj bi se končna škoda merila v več deset milijonih evrov.