Ne samo vremenske, nepredvidljive so v teh dneh tudi razmere na slovenskem političnem prizorišču. Najbolj brbota znotraj najmanjše koalicijske partnerice Levice, ki bo kmalu postavila novo vodstvo, zaradi prepričljivega slavja levega krila na kongresnih volitvah je mogoče, da stranke ne bo več vodil Luka Mesec. Minister in podpredsednik vlade je o dogajanju že obvestil koalicijo, ki se je zavila v molk.

V studiu je na to temo spregovoril novinarski kolega Anže Božič, ki za nas že ves čas spremlja notranjepolitično dogajanje, prek Skypa pa se je oglasil profesor Dejan Verčič s Fakultete za družbene vede. Božič je pojasnil, da se lahko zgodi, da Luka Mesec ne bo več vodil stranke Levica, to je njegova ponudba. Sam pa vidi tri možnosti. "Ena je, da stranko prevzame človek, ki je zmagal, druga bi bil kompromisni predlog, zadnja pa, da zadnji mandat vendarle izpelje Mesec. Luke Mesca ne smemo prehitro odpisati iz te enačbe." Verčič se je s tem strinjal, Levica namreč po njegovih besedah v tej vladi igra povezovalni člen do nevladnih organizacij, ki so pomagale pripeljati Roberta Goloba na oblast. "S tega stališča morajo držati to linijo odprto, in če ne more Mesec, bodo iskali nekoga drugega."

icon-expand Miha Kordiš in Luka Mesec FOTO: Aljoša Kravanja

Glavni očitek Mescu je sicer, da se je Levica "posredinila". Božič je dejal, da je to hecen očitek, ampak je res, to aktivistično krilo očita trenutnemu voditelju. Kot je dejal, se je medtem, ko se je Mesec "posvečal ministrovanju, Miha Kordiš imel več časa ukvarjati s stranko, kjer je že bil močen, zdaj pa je dobil večino znotrajstrankarskih somišljenikov". Vprašanje pa je, ali bo Kordiš kandidiral, na kar sam ne odgovarja konkretno. Verčič je prepričan, da obstaja možnost, da so vse karte na mizi. "To dogajanje znotraj Levice ni povezano samo z njihovimi notranjimi boji, ampak s celotnim dogajanjem v vladi in na nek način želijo sami sebe pozicionirati za morebitne prihodnje poteze, povezane tudi s tem, kar se bo dogajalo z Gibanjem Svoboda," je pojasnil. Za stranko bi to pomenilo, da spet uspe angažirati lastno volilno telo, saj bolj kot se utapljajo proti sredini, bližje so združevanju z SD, tega pa njihovo volilno telo ne bi pozdravilo, je dodal Verčič. "To bi bilo kratkoročno slabo za vlado, ampak dolgoročno dobro za stranko Levica."

"Videli smo usodo grške Sirize, tudi tam sta bila dva močna akterja v isti stranki, ta stranka pa ni bila dovolj velika za oba in je šla narazen, kar je opcija tudi v Levici," pa je prepričan Božič. Dogajanje v Levici pa ne bo močno vplivalo na stabilnost koalicije, je dodal Božič. "Parlamentarna matematika pravi, da tudi če Levica razpade je večina še vedno udobna, na moči dobi SD, potem pa gledamo reakcijo NSi, ki je potencialni partner." Verčič pa ni prepričan, da bi bila NSi pripravljena iti v to vlado, še posebej, ker večina meni, da bo stranka Gibanje Svoboda plesala samo eno poletje. "Veliko premikov, ki se v tem trenutku dogajajo v ozadju slovenskega političnega odra, je že povezano s pripravami na karkoli, kar bi se znalo zgoditi še pred evropskimi volitvami, vsekakor pa bodo evropske volitve prelomna točka, po katerih se bodo karte v slovenski politiki na veliko pomešale," je dejal. Kot je dodal Božič, je Levica eno levo vlado že zapustila, še en odhod iz druge leve vlade bi bil zato zanje težava. Se bo Janez Janša res umaknil z vrha SDS? "To bom verjel, ko bom videl. SDS je imela ta vikend na obali svet stranke, mnogi pa so pričakovali, da se bo tam začelo to razreševati, pa se ni," je dejal Božič.

icon-expand Janez Janša FOTO: Bobo

Kot je poudaril Verčič, v stranki SDS preigravajo različne možne scenarije, med njimi pa je tudi vprašanje, kdaj in kdo lahko nadomesti Janšo. "Anže Logar deluje kot logična izbira, a nihče med nami, niti on sam, ne ve, ali lahko prevzame SDS in ali mu bodo ključni politiki, ki so blizu Janši, enostavno pripravljeni slediti." Vso notranjo organizacijo Janša zelo trdo drži v svojih rokah, je poudaril Božič. "Teza, ki velja, je, da se bo poslovil, ko se bo on želel. Strankarski kongresi so stvar notranje demokracije, Janša je imel nekaj konkurence, ki pa ni prišla niti blizu. Logar bo pa moral dokazati, ali je sploh kontrapunkt politiki Janše ali podaljšek te politike."