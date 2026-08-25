Luko presenetil porodničar, ki je bil prisoten ob njegovem rojstvu

UKC Ljubljana je delil nekaj utrinkov včerajšnjega obiska Lakersov na pediatrični kliniki in v porodnišnici. Zvezdniki iz Los Angelesa so osebje in bolnike obiskali ob posebni priložnosti. 24. avgusta namreč v mestu angelov obeležujejo dan spomina na pokojnega Kobeja Bryanta.
Tako so prvič tudi slovenski novorojenčki prejeli "kompletke" dobrodošlice na svet, otroci na pediatrični kliniki pa so se razveselili različnih spominkov in podpisov športnikov.
Luka Dončić je s soigralci spoznal tudi vodstvo porodnišnice in vodji porodnega bloka ter namestnici predstojnika Mirjam Druškovič in vodji nege Urši Vozelj podaril dres s podpisi. "Še posebej čustven trenutek pa je bilo srečanje s porodničarjem Brankom Cvjetićaninom, ki je bil prisoten, ko je pred dobrimi 27 leti Luka sam prijokal na svet," so zapisali v ljubljanskem kliničnem centru.
Košarkarji so obiskali tudi enoto za intenzivno nego in terapijo novorojencev, skupaj s svojim timom jih je sprejela vodja Lilijana Kornhauser Cerar, ki je predstavila delovanje oddelka, na katerem skrbijo za najranljivejše in najmanjše dojenčke v Sloveniji.
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