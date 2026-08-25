Luko presenetil porodničar, ki je bil prisoten ob njegovem rojstvu

UKC Ljubljana je delil nekaj utrinkov včerajšnjega obiska Lakersov na pediatrični kliniki in v porodnišnici. Zvezdniki iz Los Angelesa so osebje in bolnike obiskali ob posebni priložnosti. 24. avgusta namreč v mestu angelov obeležujejo dan spomina na pokojnega Kobeja Bryanta.

Tako so prvič tudi slovenski novorojenčki prejeli "kompletke" dobrodošlice na svet, otroci na pediatrični kliniki pa so se razveselili različnih spominkov in podpisov športnikov.