Luksemburški regulator: Nacionalni seznam pomembnih športnih prenosov Sportkluba do objave v uradnem listu EU ne zavezuje

Vlada je nato septembra potrdila seznam pomembnejših športnih dogodkov za televizijski prenos, na podlagi katerega bo lahko najpomembnejše športne dogodke brez dodatnega plačila gledala večina prebivalcev. Med dogodki so poleg olimpijskih iger na primer tudi tekme slovenske reprezentance na najpomembnejših prvenstvih v ekipnih športih in kvalifikacijske tekme. Seznam je bil nato objavljen v uradnem listu.

Akos je regulatorju predlagala sprejem ukrepov za zaščito javnega interesa v Sloveniji na način, s katerim bi bilo vsaj 75 odstotkom prebivalcev omogočeno neposredno spremljanje kvalifikacijskih tekem nacionalne reprezentance za svetovno prvenstvo v košarki 2023 in tudi samega svetovnega prvenstva na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji.

Te pomembnejše športne dogodke lahko skladno z zakonom prenaša RTV Slovenija ali druga televizijska hiša, če ima možnost program spremljati vsaj 75 odstotkov prebivalcev Slovenije.

ALIA je Akos zdaj obvestil, da je izdajatelj programov Sportklub, družba United Media iz skupine United Group, pod katero spada tudi Telemach, ustanovljen v Luksemburgu in zato pod jurisdikcijo kneževine.

Obenem ALIA opozarja, da mora biti nacionalni seznam pomembnejših dogodkov notificiran po posebnem postopku v skladu z direktivo EU o avdiovizualnih medijskih storitvah in objavljen v uradnem listu EU, da bi veljal in obvezoval tudi druge članice unije in izdajatelje pod pristojnostjo drugih članic povezave. "V nasprotnem primeru nacionalni seznam ne more veljati za izdajatelje, ustanovljene v drugi članici EU," so po navedbah Akosa zatrdili pri ALIA.

Po njihovih podatkih seznam ni bil notificiran in objavljen v uradnem listu EU, zato izdajatelja Sportkluba ne zavezuje. Zaradi tega luksemburški regulator nima pravne podlage, da bi ukrepal zoper United Media.

Na ministrstvu za kulturo so za STA v prvem odzivu navedli, da se z argumentacijo ne strinjajo, več pa naj bi pojasnili v prihodnjih dneh.

"Odločitev neodvisnega luksemburškega medijskega regulatorja (ALIA) potrjuje, da ni pravne podlage za kakršnekoli škodljive ukrepe, kar je stališče, ki ga že ves čas zagovarja tudi United Media, in sicer, da morajo biti vsi ukrepi, ki jih v zvezi s pravicami za prenos pomembnejših športnih dogodkov sprejme Republika Slovenija, utemeljeni na poštenih, razumnih in sorazmernih zahtevah, ter da morajo spoštovati pravni okvir in veljavne postopke prava Evropske unije," so v odzivu zapisali pri družbi United Media, v okviru katere deluje Sportklub.

Dodali so, da se veselijo nadaljnjega konstruktivnega sodelovanja z vsemi relevantnimi deležniki in upajo, da bo to sodelovanje upoštevalo interes vseh vpletenih. "Kakršnikoli ukrepi, ki bi škodovali ali retroaktivno koristili samo eni strani medijskega ekosistema v Sloveniji, ne morejo biti skladni z evropskimi načeli in vladavino prava," so opozorili.