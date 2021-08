Luksemburški zunanji minister ostro proti drži Janše in Kurza glede beguncev

Na programu zasedanja notranjih ministrov EU, ki ga vodi slovenski notranji minister Aleš Hojs, bosta tudi Afganistan in vse bolj zaostrena nova humanitarna katastrofa na vzhodu. Luksemburški zunanji minister Jean Asselborn se je v nemškem Weltu ostro izrekel proti poziciji, ki sta jo glede afganistanskih beguncev zavzela avstrijski kancler Sebastian Kurz in slovenski premier Janez Janša.

Jean Asselborn je pred današnjim srečanjem ministrov EU dejal, da upa na to, da bo na njem izraženo nasprotovanje Sebastianu Kurzu in Janezu Janši, "ki se definitivno nahajata na liniji Viktorja Orbana, Marine Le Pen in Mattea Salvinija". Poudaril je, da je pomembno, da se sprejmejo afganistanski begunci. Kot poroča Welt, sta avstrijska in slovenska vlada sporočili, da v okviru programov ZN za preselitev ne bosta zagotovili nobenega kontingenta za posebej ranljive begunce. "Slovenija se je sicer vsaj strinjala, da sprejme nekatere posameznike, ki so delali za Nato in EU," navaja časnik, Asselborn pa pravi, da sta državi "zavrnili neposredno humanitarno solidarnost v tem izjemno dramatičnem trenutku za vse prizadete državljane Afganistana". Luksemburški zunanji minister se je zavzel za to, da bi EU omogočila sprejetje med 40.000 in 50.000 afganistanskih beguncev.

Kot je pojasnil, v skupino ogroženih Afganistancev spadajo predvsem dekleta, ženske in borci za človekove pravice. Asselborn je dejal, da bosta samo Združeno kraljestvo in Kanada sprejeli po 20.000 ranljivih Afganistancev. Avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg pa je izjave luksemburškega kolega označil za "ceneni populizem" in zlorabo tragične situacije v Afganistanu. Po njegov mnenju so kritike na račun Kurza "enostavno absurdne" in ob tem izpostavil, da je Avstrija po sprejetih afganistanskih beguncih glede na število prebivalcev na četrtem mestu na svetu in drugem v Evropi. "Bilo bi dobrodošlo, če bi Asselborn pokazal podobno mero solidarnosti in humanosti. Da bi mu to uspelo, bi moral sprejeti šestkrat več Afganistancev, kot jih sedaj živi v Luxemburgu," je povedal avstrijski zunanji minister in dodal, da bi morda "šele tedaj bil v položaju, ko bi lahko dajal nasvete".