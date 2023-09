Na zabavi belgijskega pravosodnega ministra urinirali po policijskem vozilu

Belgijski pravosodni minister Vincent Van Quickenborne si bo zagotovo zapolnil svoj 50. rojstni dan. Trije povabljeni na njegovo zabavo, ki je potekala 14. avgusta, so namreč obtoženi, da so urinirali na policijski avtomobil, parkiran pred hišo, poroča Euronews. Zaradi dogodka so sprožili policijsko preiskavo, v javnosti pa je minister požel ogorčenje zaradi nespoštljivega vedenja do policistov.