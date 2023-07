Lumarjeve sodobne arhitekturne rešitve montažnih hiš

Pri načrtovanju novega doma je ključno biti premišljen, saj gre za največjo življenjsko investicijo. Poleg funkcionalnosti, oblike in upoštevanja prostorskih aktov moramo upoštevati tudi svoj življenjski slog ter uporabnost hiše v prihodnosti.

Pomembno je razmisliti o vseh podrobnostih, kot so zasenčenje terase, nadstrešek nad vhodom, možnost letne kuhinje ali bazena ter njihova ustrezna umestitev.

Ko se vozimo ali sprehajamo po naši deželi velikokrat opažamo, da so zunanji prostori ob individualnih hišah večinoma naknaden dodatek, ki ni usklajen z osnovno arhitekturo. Pri elegantnih in novih hišah tako pogosto vidimo vrtne lope, pergole, ute, nadstreške za avtomobile, ograje in letne kuhinje, ki delujejo kot tujek v prostoru, ker niso bili vključeni v prvotno zasnovo hiše. V podjetju Lumar se zavedajo tega problema in so zato zasnovali pet sodobnih hiš, ki poleg tradicionalne Lumarjeve funkcionalnosti in estetike arhitekture, ponujajo tudi premišljeno zasnovane možnosti zunanjih bivalnih prostorov. Ti omogočajo, da že od prvega dne po vselitvi uživate v njih sami ali v družbi družine in prijateljev. Poglejmo si teh pet čudovitih hiš:

icon-expand

Varius 206: Igriv tloris s panoramskim razgledom Hiša Varius ponuja brezkompromisno udobje s svetlimi in velikimi bivalnimi prostori, ki se spontano prelivajo na kar 48 m2 veliko pokrito teraso. V pritličju je tudi velika garderoba tik ob vhodu, garaža z ločenim shrambnim prostorom ter dodatna shramba ob kuhinji. V nadstropju se nahajajo spalni prostori, dve otroški sobi in spalnica z garderobno sobo, kopalnico ter teraso, poleg tega pa tudi dodatni delovni ali družabni kotiček za otroke. Več o hiši...

icon-expand

Aspectus 180: Razgibana pritlična hiša za visoko udobje bivanja na enem nivoju Pritlična hiša Aspectus se ponaša z odprto in sodobno zasnovo dnevnih prostorov. Možnost nadgradnje z zunanjimi terasami dodatno briše mejo med notranjostjo hiše in okolico, kar ji daje novo funkcionalnost v vseh letnih časih. Z združitvijo notranjega in zunanjega prostora ponuja edinstveno izkušnjo bivanja, ki se prilagaja potrebam družine. Ne glede na vreme ali letni čas bo hiša Aspectus vedno nudila udobno in prijetno okolje za kakovostno družinsko življenje. Več o hiši...

icon-expand

Atractivo 180: Prostorna hiša z ravno streho Če preživljate veliko časa doma v širšem krogu družine in prijateljev, je ta hiša za vas. Velik, udoben bivalni prostor se lahko enostavno nadaljuje na zunanjo pokrito teraso. V hiši je tudi udoben kabinet za delo od doma, v zgornjem nadstropju pa so nadpovprečno velike otroške sobe ter spalnica z lastno walk-in garderobo in teraso za visoko udobje bivanja. Več o hiši...

icon-expand

Artis 179: Klasična hiša s sodobnim pridihom Ta hiša ponuja svetel in prostoren bivalni prostor, ki se lahko nadaljuje na 30 m2 veliko pokrito teraso v pritličju. Poleg tega ima tudi prostoren kabinet za delo od doma, elegantno zavito stopnišče ter v nadstropju dve veliki otroški sobi z lastno kopalnico in teraso ter starševsko suito z veliko walk-in garderobo. Na kratko: hiša, ki se bo lepo stopila s skoraj vsako slovensko grajeno krajino, ponuja tudi nadstandardno udobje za vso družino. Več o hiši...

icon-expand