Luška kapitanija odprta, a še ni pripravljena za uporabo

Še en sum zlorabe nedokončanega projekta za potrebe predvolilne kampanje za državnozborske volitve. Ne le premierna vožnja po nedokončanem drugem tiru in slovesno odpiranje oddelka za nefrologijo v UKC Ljubljana, ki je še v začetku maja sameval. Ministrica Asta Vrečko je štiri dni pred volitvami odprla prenovljeno Luško Kapitanijo. A tudi ta še ni dokončana, novi uporabniki prostorov - Zavod za varstvo kulturne dediščine - se tja ne bodo preselili še nekaj mesecev.