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Slovenija

Luška kapitanija odprta, a še ni pripravljena za uporabo

Koper, 29. 05. 2026 20.04 pred 26 dnevi 1 min branja 16

Avtor:
Jaka Vran
Kapitanija

Še en sum zlorabe nedokončanega projekta za potrebe predvolilne kampanje za državnozborske volitve. Ne le premierna vožnja po nedokončanem drugem tiru in slovesno odpiranje oddelka za nefrologijo v UKC Ljubljana, ki je še v začetku maja sameval. Ministrica Asta Vrečko je štiri dni pred volitvami odprla prenovljeno Luško Kapitanijo. A tudi ta še ni dokončana, novi uporabniki prostorov - Zavod za varstvo kulturne dediščine - se tja ne bodo preselili še nekaj mesecev.

zloraba projekt luška kapitanija asta vrečko
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KOMENTARJI16

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Nebodijetreba
30. 05. 2026 21.36
Pomilovanja vredno, res! Še smiliti se mi bodo začeli ... Če bi se bili toliko trudili, kako iztpolniti predvolilne obljube kot kako naplahtati volivce, bi jim morda celo uspelo. No, kar jim je res dobro uspevalo, je bilo čiščenje ...
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+1
1 0
marker1
30. 05. 2026 17.59
Stranka Levica nima afer? Poleg Fotopuba?
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
30. 05. 2026 15.49
A drama še stoji
Odgovori
+6
6 0
Slovener
30. 05. 2026 14.55
Pr nas je vse odprto ampak nažalost neuporabno. Spomnimo se samo kako so se klovni vozili po drugem titu pred volitvami !
Odgovori
+5
5 0
zmerni pesimist
30. 05. 2026 08.50
Bratovškova bi pa lahko prišla odpret pred volitvami griški most ki še ga niso začeli graditi
Odgovori
+10
10 0
mali.mato
30. 05. 2026 08.16
Levica edina stranka brez korupcije?
Odgovori
+2
7 5
Andrej 007
30. 05. 2026 08.01
Procenti so v vrečki,drugo ni pomembno...
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+11
11 0
Primož Rus
29. 05. 2026 21.41
In pol Vrečka neki pametuje čez druge oz proti Janši......a sama je polna lukenj......
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+15
15 0
lakala28
29. 05. 2026 21.04
Bolje pozno kot nikoli. Me pa zanima, kaj bomo imeli odprto v režije nove vlade razen brezna v javnih financah.
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-11
1 12
ap100
30. 05. 2026 08.56
ki ga je ustvaril golobnjak
Odgovori
+8
8 0
zmerni pesimist
29. 05. 2026 20.48
Saj človek ne ve več ali bi jokal ali se smejal
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+8
9 1
mali.mato
30. 05. 2026 08.18
Tisti, ki spremljamo več medijev, nismo presenečeni. Je pa spodbudno, da take novice končno prihajajo tudi v glavne medije. Seveda pa tega še ne bomo videli na RTV.
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+8
8 0
theZ
29. 05. 2026 20.36
To počasi postaja že tragikomedija :)
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+10
11 1
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