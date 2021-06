LUŠT predstavlja LUŠTne kuharske oddaje z Gorazdom Žilavcem!

Oglejte si kako Gorazd pripravi »ketchup in pomfret«. Jed, ki ga spominja na otroštvo. Ali tudi vas kakšna jed s paradižnikom v mislih popelje v mladost? Pripravite si jo z LUŠTnim paradižnikom! Zdaj lahko z malo sreče osvojite plinski žar Weber, ki ga podarja Kralj Žara.

Gorazd vam na preprost način pokaže postopek priprave domačega »ketchupa in pomfreta«. Ste tudi vi v mladosti uživali v kombinaciji paradižnika in krompirja?

Ketchup in pomfri.

»Kečap pa ponfrí«, kot pravi Gorazd, je na voljo skoraj povsod po svetu. Zakaj si slastne kombinacije ne bi pripravili kar doma? Vaši bližnji bodo zagotovo navdušeni, če jim boste povedali, da ste vse skupaj pripravili sami!

Za najboljši okus vašega »kečapa« uporabite Slivov paradižnik LUŠT. Je namreč sladkastega okusa, zato sladkorja niti ne boste potrebovali. Ali ste tudi vi prepričani, da »kečap« prihaja iz Amerike? Poleg postopka priprave »kečapa pa ponfríta« pa lahko v oddaji izveste, iz katere države »kečap« zares prihaja in kdo si ga je izmislil.

