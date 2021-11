Direktorji policijskih uprav in komandirji postaj prejeli sklepe o prenehanju položaja

V obeh policijskih sindikatih so nam potrdili, da so komandirji policijskih postaj ter direktorji policijskih uprav in notranjih organizacijskih enot GPU že prejeli sklepe o prenehanju opravljanja dela na teh delovnih mestih. Neuradno naj bi na lokalnem in državnem nivoju že potekali pogovori vladajoče politike z njej naklonjenimi posamezniki, ki bi se zavihteli na vodilne položaje v Policiji.

Državni zbor je 20. oktobra sprejel novelo zakona o organiziranosti in delu v Policiji, ki naj bi po navedbah vlade zagotavljala boljšo organiziranost in fleksibilnejše delovanje Policije. A zakon prinaša tudi spremembe glede izpolnjevanja strokovnih kompetenc in avtonomnosti NPU, ki ga je, kot je za 24ur.com nedavno povedal pravni strokovnjak dr. Rajko Pirnat, zreduciral na "notranjo organizacijsko enoto drugega ranga". Številni kritiki zakona namreč opozarjajo, da je ravno primer imenovanja Petre Grah Lazar na mesto direktorice Nacionalnega preiskovalnega urada razkril resnične namene, ki se skrivajo v ozadju zakonodaje, to pa je politična podreditev Policije.

Takoj ko je zakon stopil v veljavo, so se namreč začele uresničevati nekatere napovedi in že pred časom izrečena svarila strokovnjakov, da prihaja čas kadrovskih čistk v Policiji. Kot nam je po sprejetju zakona v DZ povedal strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žaberl, "zakon omogoča lustracijo in zamenjavo vseh 111 komandirjev policijskih postaj, osmih direktorjev policijskih uprav in vseh vodij notranjih organizacijskih enot na Generalni policijski upravi".

Kot sta nam potrdila predsednika obeh policijskih sindikatov (PSS in SPS), so komandirji policijskih postaj ter direktorji policijskih uprav in notranjih organizacijskih enot GPU že prejeli sklepe o prenehanju opravljanja dela na teh delovnih mestih. Policistom na položajih je z dnem uveljavitve zakona prenehal položaj, delo pa bodo nadaljevali do začasne premestitve na te položaje po opravljenem posebnem izbirnem postopku. "Če na podlagi te spremembe pride do prenehanja opravljanja dela na položaju (npr. razrešitve dosedanjega direktorja/komandirja), se takšen policist premesti na delovno mesto, za katero izpolnjuje pogoje." V PSS sicer poudarjajo, da izdaja teh sklepov trenutno ni sporna, saj temelji na veljavnem zakonu.

icon-expand Sindikati opozarjajo, da ima minister sedaj proste roke pri oblikovanju postopkov za zasedbo delovnih mest. FOTO: Aljoša Kravanja

"Menimo, da sporni določbi iz 49.a in 49.b člena omogočata t. i. kadrovske čistke oziroma, kot sledi iz obrazložitve v naslednjem odstavku, na široko odpirata vrata posegom politike in drugim interesnim skupinam v sam ustroj Policije," opozarja predsednik PSS Rok Cvetko. Posebej nevarno se jim zdi, da ima po novem minister "proste roke" pri določanju meril in kriterijev za oblikovanje izbirnih postopkov za zasedbo delovnih mest. "Zakon sicer govori, da te kriterije predlaga generalni direktor Policije, pa vendar se v javnosti nakazuje, da so trenutni odnosi med MNZ in Policiji takšni, da se vse bolj utrjuje vtis, da generalni direktor Policije ne obstaja oziroma da nima stroka praktično nobene besede več." V obeh sindikatih so tudi sprejeli odločitev, da bodo za sporne člene zakona vložili pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti na ustavno sodišče, med katerimi sta tudi določbi 49.a in 49.b člena, hkrati pa zahtevali absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje. "Uveljavitev spornih členov bi namreč lahko imela nepopravljive posledice za nacionalno varnost Republike Slovenije. Navedene določbe so po našem mnenju v nasprotju tako z ustavo kot z javnouslužbenskim sistemom ter mednarodnimi konvencijami," je zapisal v odgovoru Kristjan Mlekuš. Ob tem ne skriva razočaranja nad nekaterimi poslanci in poslankami, ki so takšno določbo podprli. "Žal se ne zavedajo, da so s tem odprli prosto pot za popolno in totalno politizacijo Policije. Po naših informacijah posamezni veljaki političnih strank na lokalnem, regionalnem in tudi na državnem nivoju že opravljajo razgovore s posamezniki glede zasedbe ključnih položajev v Policiji, kar je nedopustno in zelo nevarna praksa."

icon-expand Rok Cvetko, Policijski sindikat Slovenije (PSS) FOTO: Bobo

Cvetko pa opozarja, da je v povezavi z novima določbama 49.a in 49.b člena zakona izjemno nevarna napovedana reorganizacija Policije, ki jo je minister napovedal do konca leta. "Znotraj nje je predvidena ukinitev kadrovske službe Policije oz. njena pripojitev k Uradu za organizacijo in kadre Ministrstva za notranje zadeve. Če bo takšna reorganizacija tudi izvedena, bo v Policiji prišlo do političnega kadrovanja, ne zgolj na vseh treh nivojih vodenja Policije, ampak na prav vseh delovnih mestih – od čistilke na policijski postaji do direktorjev. Urad za organizacijo in kadre je namreč organizacijska enota sekretariata, ki pa je kot notranjeorganizacijska enota podrejena neposredno ministru, torej vsakokratni politični oblasti. In njeni predstavniki bodo podpisani pod sleherni delovnopravni akt – tudi pod pogodbo o zaposlitvi." Nataša Sukič: Zakon legaliziral čistko v Policiji. Vse se bo prerešetalo in nastavilo po željah SDS Poslanka Levice Nataša Sukič je povedala, da novela zakona o notranji organiziranosti in delu v Policiji legalizira čistko v Policiji in podrejanje NPU. "NPU je s podrejanjem in z imenovanjem Petre Grah Lazar de facto in de iure postal le eden od sektorjev v upravi kriminalistične policije. S to novelo zakona je zdaj na prepihu tudi 111 starih komandirjev. V treh mesecih bodo potekali izbirni postopki za nove komandirje-načelnike, direktorje osmih policijskih uprav in direktorje uprav na GPU. Vse se bo prerešetalo in nastavilo po željah ene politične opcije – s kadri, lojalnimi stranki SDS."