Lux-Factor: ne prezrite super velikonočnih popustov!

Idealna kombinacija dragocene hialuronske kisline evropskega porekla in senzacionalne formule proti gubicam 4D Anti-Wrinkle zavira prehitro staranje kože in le-to globoko navlaži. Mikromolekulske mase aktivnih sestavin v kremi proti gubam 4D Hyaluron prodrejo v globlje plasti kože, tako da z biotskim delovanjem v medceličnih membranah zapolnijo kožne gube od znotraj navzven. S tem poskrbijo za naravni »botoks« učinek in mladosten videz kože. Krema 4D Hyaluron s preizkušenimi sestavinami spodbuja naravni proces obnavljanja povrhnjice, zaradi česar koža ob redni uporabi zasije v boljšem tonusu.

Hialuronska kislina ta hip velja za eno najbolj priljubljenih sestavin v kozmetični industriji, saj lahko nase veže velike količine vode in kožo najučinkoviteje navlaži. Spodbuja tvorbo kolagena in našo kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi, ki lahko povzročijo njeno prehitro staranje. Hialuronska kislina z vezavo vode zapolni prostore med celicami in tako poveča voluminoznost kože. Posledično kožo napne in zmanjša hrapavost ter zapolni manjše gubice, ki so posledica kronološkega ali fotostaranja.

Serum hkrati pomaga preprečevati lomljenje in izpadanje trepalnic, slednje prav tako neguje in ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi, deluje pa tudi na obrveh. Primeren je za vsakodnevno uporabo, ko dosežete želeno dolžino, pa se lahko za vzdrževanje rezultatov uporablja le 2- do 3-krat tedensko.

Najhitreje delujoči naravni stimulator za rast, gostoto in krepitev trepalnic bo poskrbel za polnejše, bolj goste, temnejše in močnejše trepalnice. Pričakujete lahko tudi do 85 % več volumna, trepalnice pa lahko podaljšate za kar 25 %.

Mazilo za nego tetovaž Lux-Factor Tattoo Nano Shock

Za vedno obstojne tetovaže!

V kolikor ne želite, da bi vaše tetovaže zbledele in izgubile prvotno obliko ter sijaj, priporočamo, da za nego že zaceljenih tetovaž uporabljate mazilo Tattoo Nano Shock.

Patentirana formula za optimalno nego tetovaž s klinično in dermatološko testiranimi sestavinami tetovirano kožo ustrezno nahrani in navlaži ter poskrbi, da je vaša tetovaža vedno videti kot nova.

Kot prvo, mazilo Tattoo Nano Shock vsebuje visok zaščitni faktor, ki vaše tetovaže ščiti pred škodljivimi (UVA in UVB) sončnimi žarki.

To je tudi prvo mazilo za nego tetovaž, na voljo v Sloveniji, ki vsebuje molekule polidatina. Ta izjemen antioksidant je začel pravo revolucijo v svetu kozmetike. Pri svojem delovanju je namreč tako uspešen, da se je uvrstil med najmočnejše antioksidante. Uspešno nevtralizira proste radikale, ki povzročajo oksidacijo in s tem staranje in gubanje kože. In ne samo to – polidatin je neverjetno učinkovit pri pomirjanju razdražene kože in zmanjševanju vnetja. Zagotavlja boljšo naravno obrambo in jo varuje pred zunanjimi vplivi.

Mazilo vsebuje tudi karitejevo maslo, ki je najbolj znano po svojih mehčalnih in vlažilnih učinkih. Kožo vlaži tako, da nase vleče vlago iz zraka, kar zagotavlja dolgotrajno mehkobo in preprečuje izsušitev. V mazilu Tattoo Nano Shock pa opravlja še eno pomembno nalogo: deluje antibakterijsko in pomaga pri regeneraciji ranjenih celic.