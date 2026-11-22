Takšnih popustov pri Lux-Factorju še ni bilo

Rekordni popusti veljajo za celotno ponudbo nege obraza, trepalnic, las in telesa ter prehranskih dopolnil; tudi za legendarno kremo proti gubicam 4D HYALURON, serum za trepalnice EYELASH in luksuzno kremo 4D CAVIAR, ki jo znižajo izjemno redko.

In to še ni vse: za vsake tri kupljene izdelke si izberete še darilo v vrednosti do 24,90 €, pri naročilu nad 44 € pa je dostava brezplačna. Na vsak nakup velja kar 30-dnevna garancija zadovoljstva – tudi če izdelke odprete in preizkusite.

Črni petek pri Lux-Factorju traja le kratek čas, zaloge pa so omejene. Iz znamke sporočajo: če imate katerega od izdelkov že ogledanega, pohitite z nakupom, dokler je še na voljo. Ponudbo lahko preverite na www.luxfactor.com.