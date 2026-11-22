4D HYALURON – krema, ki jo obožuje več kot 85.000 Slovenk
Lux-Factorjeva krema proti gubicam je že vrsto let favorit med slovenskimi uporabnicami, saj že po 14 dneh prinaša opazne anti-age učinke: vidno zgladi suhe linije in drobne gubice, kožo navlaži in zmehča ter ji povrne bolj poln, napet in sijoč videz.
4D CAVIAR – najredkeje znižana luksuzna anti-age krema
Vsebuje ekstrakt pravega kaviarja in japonsko hialuronsko kislino, ki velja za najbolj kakovostno na svetu. Kožo bogato neguje ter pomaga izboljšati njeno čvrstost, elastičnost in gladkost, negovalno izkušnjo pa dopolnjuje nežen vonj vanilje.
EYELASH – za daljše in gostejše naravne trepalnice
Ikoničen originalni serum za trepalnice in obrvi, ki že v 3 tednih vidno izboljša dolžino in polnost trepalnic ter zmanjša njihovo lomljenje in izpadanje. Na voljo je v velikem, 5-mililitrskem pakiranju, njegova formula pa je naravna in ne vsebuje prostaglandinov.
PURITY – prvi korak do lepo negovane kože
Nežen čistilni gel z aloe vero, hialuronsko kislino, niacinamidom in vitaminom E odstrani nečistoče, odvečni sebum in ostanke ličil brez občutka izsušenosti in zategovanja. Kožo navlaži, pomiri in pripravi na nadaljnjo nego s kremo 4D HYALURON ali 4D CAVIAR.
Nekaj zase, nekaj za praznična darila
V akciji so tudi maska za lase REVIVE, losjon za telo SILK, samoporjavitveni TANLINE in prehransko dopolnilo PROCOLLAGEN. Izbire je dovolj za obnovitev zaloge, preizkus novega favorita ali pravočasen nakup daril za najbližje – brez decembrske naglice.
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