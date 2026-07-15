Velik porast lymske borelioze, samo junija kar 1311 prijav

Med infekcijskimi boleznimi, ki jih prenašajo klopi, je lymska borelioza v Sloveniji najpogostejša, letno na NIJZ beležijo okoli 4500 primerov, sledi klopni meningoencefalitis (KME) s povprečno 100 obolelimi na leto, redkeje pa se pojavlja tudi humana granulocitna anaplazmoza, je na marčevski novinarski konferenci, ko so klopi zaradi visokih temperatur in vlage že postali aktivni, razložila epidemiologinja z NIJZ Marta Grgič Vitek .

Pogostost lymske borelioze je navječja na Goriškem, Gorenjskem in v mursko-soboški regiji. Cepiva, ki bi preprečilo bolezen, ni. Obstaja le cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu.

Borelioza običajno poteka v treh fazah. V prvi fazi bolezni (tri do 32 dni po ugrizu), se pojavi neboleča rdečina, ki se počasi širi po koži, na sredi bledi in dobi obliko kolobarja.

Pred vbodi klopov se zaščitimo s primernimi oblačili in repelenti. Na NIJZ svetujejo oblačila svetlih barv, ki naj pokrivajo čim večji del telsea. Denimo dolge hlače z nogavicami čez hlačnice, majico z dolgimi rokavi in čim višjim ovratnikom ter zaprto obutev. Uporabljajo naj se repelenti, ki odganjajo tudi klope. Biologi s Prirodoslovnega muzeja svetujejo, da je repelente priporočljivo nanašati na oblačila in ne na kožo.

Pred vbodi klopov se zaščitimo s primernimi oblačili in repelenti

"Ob vrnitvi iz narave opravimo temeljit pregled telesa, pozorni smo tudi na poraščene dele telesa, kožne gube, ušesa, pazduhe in dimlje," opozarja NIJZ.

Klopa se pravilno odstrani z uporabo koničaste pincete tako, da se ga prime čim bližje koži, in se ga izvleče z enakomernim gibom. Pri tem se ne sme vrteti pincete levo ali desno, ampak se potegne naravnost navzgor.

Za odstranjevanje klopov s kože ne uporabljamo olja, kreme, petroleja ali drugih mazil, še svetuje NIJZ.