Lynda Blanchard: Ne komentiram slovenske politike

Njen odstop je bil skladno z diplomatsko tradicijo pričakovan. Kot so za STA pojasnili na veleposlaništvu, so ameriški veleposlaniki, ki so politično imenovani, osebni predstavniki predsednika ZDA v državah, v katerih služijo, tako da je običajno, da ob nastopu nove administracije podajo svoj odstop.

" Vlogo veleposlanice sem sprejela kot blagoslov in s hvaležnostjo, da lahko delam v Sloveniji. Naslavljanje z veleposlanico je bilo zame sprva veliko presenečenje. V ZDA bom spet mama, gospa Blanchard, ki na Chapel Hillu nadaljuje svojo nepridobitno dejavnost, " je strnila vtise. Blanchardova je soustanoviteljica razvojne fundacije 100X, ki se posveča odpravljanju revščine in izboljšanju življenja otrok po svetu, delovala je v njenih misijah v Afriki, Aziji in Južni Ameriki.

Od številnih kolegov jo loči, da ni karierna diplomatka, vlogo veleposlanice je tokrat opravljala prvič, nominacijo pa so ji prislužile radodarne donacije. Z možem, nepremičninskim magnatom Johnom Blanchardom, sta od leta 2015 do 2019 republikanski stranki namenila več kot 2,6 milijona dolarjev (2,1 milijona evrov), več kot 800 tisočakov (okoli 670 tisoč evrov) pa sta prispevala za Trumpovo predsedniško kampanjo, je aprila 2019 poročal NBC News. Blanchardova je bila sicer med prvimi glasnimi podpornicami poznejšega predsednika, ki zdaj osramočen predaja mesto nasledniku.

"Zaljubila sem se v Slovenijo, prav zares. Tukaj smo tudi z družino zelo uživali," je povedala o svojem bivanju pri nas. O Slovencih ima, podobno kot številni drugi tujci, povsem drugačen vtis, kot ga imamo sami. "Najbolj me je očaralo, kako odprti in prikupni so tukaj ljudje. Stkala sem prijateljstva za vse življenje, ostali bomo v stikih in se obiskovali. Hvaležna sem za ta prijateljstva," je dejala in pojasnila, v kako veliko podporo so ji bili med pandemijo.

Slovenijo je opisala na kratko, a z izbranimi besedami: "Pravi zaklad je." In še: "Ko se ti že zdi, da si našel najlepši kraj, obiščeš naslednjega in ta se ti zdi še lepši od prejšnjega." Prepričala jo je tudi slovenska kulinarika, predvsem njoki in kremšnite, je priznala. "Od svojega prihoda sem jih pojedla kar veliko in pridobila nekaj kilogramov. Težko se je upreti."