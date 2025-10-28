Šentjernejski župan Goloba pozval k odstopu

Protestniki na shodu v Novem mestu spremljajo nagovore županov jugovzhodne regije. Kot je dejal novomeški župan Gregor Macedoni, je zagotavljanje varnosti v regiji 'padlo na celi črti'. Župani jugovzhodnih občin predlagajo več sistemskih in zakonodajnih sprememb ter ukrepov. Šentjernejski župan Jože Simončič je premierja pozval k odstopu.

Kot prvi je zbrane na izredni seji občinskega sveta nagovoril novomeški župan Gregor Macedoni, ki je opozoril, da je zagotavljanje varnosti v regiji "padlo na celi črti". "V teh pogojih ni mogoče presekati negativne spirale. Vsako leto izgubljamo celotne generacije romskih otrok, ki so pahnjeni v brezizhodne bivanjske razmere in kriminal. 14-letni in tudi mlajši otroci izvajajo vedno bolj objestna kazniva dejanja, njihove vrstnice rojevajo otroke," je opozoril med drugim ter pristojne službe pozval, naj se nehajo skrivati za postopki in začnejo opravljati svoje delo.

"Dovolj je, da imamo storilce ponavljajočih se in vse bolj drznih kaznivih dejanj, dovolj je, da se žrtve bojijo biti žrtve bolj, kot se storilci bojijo kazni," je poudaril Macedoni in se vprašal, zakaj država bolj ščiti storilce kot žrtve. Po njegovih besedah ne pristajajo več na to, da tožilci in preiskovalni sodniki razumejo pripadnost posebnim socialnim okoljem v jugovzhodni Sloveniji in Posavju kot posebno olajševalno okoliščino in tudi kot razlog za drugačno obravnavo. Macedoni se je še vprašal, zakaj se storilci težkih kaznivih dejanj prosto sprehajajo brez zapornih kazni in se jim dosoja pogojne kazni eno za drugo. "Ali niso dolžni sodniki spoštovati ustave, ki pravi, da država zagotavlja varnost svojim državljanom," se je vprašal župan.

'Ne konec, ampak začetek'

Župan občine Dolenjske Toplice Franci Vovk je bil oster do političnega vrha: "Današnje srečanje, gospod predsenik vlade, ni konec, ampak je začetek. Če drugače ne bo šlo, bomo pa naredili Inštitut 9. marec. K vam pa se bomo pripeljali z motorji in ne s kolesi."

Šentjernejski župan Jože Simončič premierja pozval k odstopu FOTO: POP TV icon-expand

"Posluša nas, dvomim pa, da nas sliši," pa je na vprašanje Janija Muhiča o tem, ali premier sliši župane jugovzhodne regije, odgovoril šentjernejski župan Jože Simončič. Premierja je pozval k odstopu.

"V občini Straža nimamo romskega naselja, a zaradi njihove bližine v Novem mestu opažamo eksponenten porast kaznivih dejanj. Vlomilci in tatovi so postali predrzni, brez strahu. Krade se že podnevi - vsem pred očmi. Občutek varnosti izginja. Policisti na terenu svoje delo izvajajo korektno in profesionalno, a v večini primerov ne pride do epiloga. Imamo povratnike na pogojnem izpustu z več prekrški in globami, ki niso izterjane. Sistem s tem ne pošilja sporočila, da so tovrstna ravnanja kazniva," je dejal župan občine Straža Dušan Krštinc.

Robert Golob in Gregor Macedoni na izredni seji občine Novo mesto FOTO: Facebook icon-expand

'Roma nihče ne kaznuje'

"Roma nihče ne kaznuje. Ob krajah na poljih in v trgovinah ljudje odvrnejo pogled, saj jim nihče res ne more. Ko se je lani zgodil napad na kandidata za evroposlanca ali ko je prišlo do skrunitve pokopališča, rečemo: Kaj pa naj, oni lahko," je dejala županja Metlike Martina Legan Janžekovič. Poudarja, da je vedno prisoten tudi strah, saj da so vedno prisotne tudi grožnje.

Kot je povedala županja Metlike, so se grožnje s strani Romov pojavile tudi ob današnjem odhodu njihovih občanov na shod. "Govorimo o odgovornosti za ponavljajoča kazniva dejanja, ki morajo imeti posledice za vsakogar - ne glede na poreklo. Danes ne prosimo več. Danes zahtevamo - učinkovito delovanje policije in pravosodja, obvezno obiskovanje šole in vrtca, zagotavljanje varnosti in reda na javnih mestnih prireditvah in v romskih naseljih ter enakost pred zakonom za čisto vse državljane," je dejala. Poudarja, da sistem ne deluje, a da ob tem ne smejo "metati vseh v isti koš". "Ne iščemo krivcev, temveč odgovornost. Ne zahtevamo glav odgovornih, ne kličemo po odstopih, ki ne pomenijo nič. Nabiranje političnih točk na naši tragediji se nam zdi skrajno zavržno," je dodala.

Nagovor novomeškega župana FOTO: Bobo icon-expand

"Tragedija, ki smo ji bili priča, je razgalila našo državo. Državljani, ki spoštujemo zakon, se danes počutimo manjvredne, kot tisti, ki ga kršijo. To ni država, ki si jo zaslužimo," je na seji poudarila županja Metlike, ki je ob tem poudarila, da krivda za naraščajoče nasilje in kriminal ne leži na celotni romski skupnosti. "Večina jih želi živeti v miru, spoštovanju in sodelovanju. Kar ogroža našo varnost, pa so dejanja posameznikov, ki ne spoštujejo zakonov in sistema, ki jim to že dlje časa dopušča," je dodala. Poudarila je, da se je sčasoma spremenil tudi odnos do romske skupnosti: "Kjer je bilo nekoč sožitje in razumevanje, danes prevladujeta strah in nezaupanje."

Molan: Žrtvovali ste dva ministra, da bi utišali množico