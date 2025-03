Maček Muri praznuje Abrahama!

Še budilko si navije in čez glavo se pokrije in potem do jutra spi, ko ga zvonček prebudi. So vam znani ti verzi? Gre za zimzelenega Mačka Murija. Ta vsem znani črni muc prav letos praznuje, reci in piši, Abrahama! Brali so ga že naši starši, danes ga mi beremo svojim otrokom. Dobre zgodbe, pesmi in podobe nam namreč kažejo stezico za lepše in boljše življenje, pravi Irena Matko Lukan z Mladinske knjige.