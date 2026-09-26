Maček se je zataknil v cevi, rešili so ga srčni gasilci

V petek ob 10.55 so prostovoljni gasilci z Vrhnike prejeli obvestilo, da se v jašku na območju pod Hruševco nahaja maček, ki se je zataknil v eni izmed cevi.

"Ob prihodu na kraj smo najprej s kamero locirali, v kateri izmed številnih cevi se maček nahaja. Ker neposreden dostop do njega ni bil mogoč, smo pristopili k izkopu terena," so opisali na Facebooku.

Maček je bil v cevi ujet že od srede, zato je bilo treba ukrepati čim prej. "Izkopali smo približno 4 kvadratne metre površine ter se postopoma prebili do cevi, v kateri je bil maček zataknjen. Po nekaj časa in veliko truda nam je uspelo priti do njega ter ga uspešno rešiti in izvleči iz cevi."