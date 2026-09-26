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Maček se je zataknil v cevi, rešili so ga srčni gasilci

Vrhnika, 26. 09. 2026 11.28 pred 31 minutami 1 min branja 4

Avtor:
U. Z. K.
Reševanje mačka Murija

Z Vrhnike prihaja zgodba s srečnim koncem. Prostovoljni gasilci so bili v petek obveščeni, da se v jašku na območju pod Hruševco nahaja maček, ki se je zataknil v eni izmed cevi. Ker je bil tam ujet že od srede, je bilo hitro ukrepanje nujno. Izkopali so zemljo in se postopoma prebili do kosmatinčka ter ga rešili.

V petek ob 10.55 so prostovoljni gasilci z Vrhnike prejeli obvestilo, da se v jašku na območju pod Hruševco nahaja maček, ki se je zataknil v eni izmed cevi.

"Ob prihodu na kraj smo najprej s kamero locirali, v kateri izmed številnih cevi se maček nahaja. Ker neposreden dostop do njega ni bil mogoč, smo pristopili k izkopu terena," so opisali na Facebooku.

Maček je bil v cevi ujet že od srede, zato je bilo treba ukrepati čim prej. "Izkopali smo približno 4 kvadratne metre površine ter se postopoma prebili do cevi, v kateri je bil maček zataknjen. Po nekaj časa in veliko truda nam je uspelo priti do njega ter ga uspešno rešiti in izvleči iz cevi."

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Pri reševanju je potekalo odlično sodelovanje med vsemi sodelujočimi – CZ Vrhnika, ReCO Ljubljana ter delavci Dekor Šenčila in VIP Gradnje.

"Po dveh urah nam je s skupnimi močmi uspelo uspešno zaključiti reševanje ter mačka po treh dneh spraviti na varno. Vsem sodelujočim iskrena hvala za pomoč in odlično sodelovanje!" so še dodali gasilci.

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KOMENTARJI4

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Veščec
26. 09. 2026 12.10
Končno ena lepa novica,za lepši dan.Vse pohvale gasilcem.Čelado dol,pa to
Odgovori
0 0
medusa
26. 09. 2026 11.58
To pa je lepa novica! Hvala za predano delo!
Odgovori
0 0
Dinho8O
26. 09. 2026 11.56
Bogi revček. Lepe zgodbe idealne za konec leta.
Odgovori
+1
1 0
stanga123
26. 09. 2026 11.49
Lepa zgodba, poklon gasilcem
Odgovori
+6
6 0
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