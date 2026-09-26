Maček se je zataknil v cevi, rešili so ga srčni gasilci

V petek ob 10.55 so prostovoljni gasilci z Vrhnike prejeli obvestilo, da se v jašku na območju pod Hruševco nahaja maček, ki se je zataknil v eni izmed cevi.
"Ob prihodu na kraj smo najprej s kamero locirali, v kateri izmed številnih cevi se maček nahaja. Ker neposreden dostop do njega ni bil mogoč, smo pristopili k izkopu terena," so opisali na Facebooku.
Maček je bil v cevi ujet že od srede, zato je bilo treba ukrepati čim prej. "Izkopali smo približno 4 kvadratne metre površine ter se postopoma prebili do cevi, v kateri je bil maček zataknjen. Po nekaj časa in veliko truda nam je uspelo priti do njega ter ga uspešno rešiti in izvleči iz cevi."
Pri reševanju je potekalo odlično sodelovanje med vsemi sodelujočimi – CZ Vrhnika, ReCO Ljubljana ter delavci Dekor Šenčila in VIP Gradnje.
"Po dveh urah nam je s skupnimi močmi uspelo uspešno zaključiti reševanje ter mačka po treh dneh spraviti na varno. Vsem sodelujočim iskrena hvala za pomoč in odlično sodelovanje!" so še dodali gasilci.
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