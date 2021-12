Macerl ob vstopu v stranko Vesna odstopil z mesta predsednika Eko kroga

Uroš Macerl se je za vstop v stranko Vesna odločil po dolgih letih opažanj, s kakšnimi napori se civilna družba trudi izbojevati vsaj minimalne standarde glede varovanja narave in bivanja v bolj zdravem okolju, so danes sporočili iz Eko kroga, kjer njegovo odločitev podpirajo. Prepričani so namreč, da bo v novi vlogi lahko še bolje zastopal "glas okolja, demokracije in transparentnosti, enakosti in socialne pravičnosti".