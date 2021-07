Macerl: Politiki s takim načinom komunikacije ne morejo voditi države v boljšo prihodnost

Skoraj 87 odstotkov proti in dobrih 13 za zakon o vodah. Volilna matematika se je pobudnikom referenduma izšla. Da bo udeležba med 18 in 24 let starih volivcev presegla mejo 13 odstotkov, je pričakoval direktor volilne komisije Dušan Vučko. In kaj je tisto, kar je sredi poletja na volišča pritegnilo kar 783.762 upravičencev?

Urša Zgojznik, predsednica društva Ekologi brez meja je dejala, da so "mladi nekako dvignili svoj glas za prihodnost in pokazali, da so utrujeni od preteklosti". "Meni se osebno to zdi pomenljivo," je dodala. Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je v studiu 24UR ZVEČER dodala, da so se mladi angažirali zaradi tega, ker so predvsem generacije tranzicije, "nimajo rednih služb, prisotna je prekarnost", zato je to glas "neoliberalnim politikam, glas nekemu upanju".

"Mi smo navdušeni. To je zagotovo zgodovinska zmaga za okolje, pa tudi za ljudi. Mislim, da so ljudje jasno povedali, da je pot naprej zelena," je svoje misli ob izidu referenduma strnila Sara Kosirnik, predstavnica Greenpeace Slovenija. Miha Stegel iz civilne iniciative Danes pa je dejal, da je vesel, "da zdrava pamet v Sloveniji še obstaja". "Da ljudje znajo spregledati, da imamo radi stvari, ki nas povezujejo, združujejo in v katere verjamemo." Po referendumskem dnevu je v studiu 24UR ZVEČER Uroš Macerl iz Eko kroga povedal, da je nad izidom pozitivno presenečen.

"Ljudem ni vseeno kakšna bo prihodnost Slovenije. Ljudje hočejo, da se v politiko vtkejo stvari, ki so pomembne in da bo politika to upoštevala. Upoštevala tudi mlade. Ljudje so na tisoče in tisoče glasov sporočali, kaj hočejo, politika pa je to zavračala z nekim žaljivim dialogom. Ljudje pa so vrgli nazaj rokavico in to pokazali s srčnim dialogom."

Skrb za okolje in solidarnost, ki je prerasla v kampanjsko gibanje za pitno vodo – med nevladniki, stroko, prostovoljci in tudi v domovih za starejše. Stanovalec v domu starejših Ignacij Voje je dejal, "da ohranimo tisti duh, ki smo ga imeli v času plebiscita". "Takrat ni bilo razlik, ne med starimi, ne med mladimi, vsi smo imeli isti cilj."