Mačja rekorderka Brini in njenih častitljivih 26 let

Danes obeležujemo mednarodni dan mačk, zato si vsi tisti, ki imate kosmatinko ali kosmatinca doma, ne pozabite vzeti časa zanj in ga pocrkljati. Pred dnevi smo na Facebooku zasledili objavo Veterine MH Koper, s katero so se pohvalili, da imajo v oskrbi muco Brini, ki pa ni povsem običajna muca. S svojimi častitljivimi 26 leti spada med najstarejše muce - ne samo pri nas, pač pa celem na svetu.

Seveda nas je zanimalo, kakšna je običajna starost, ki jo doživijo mačke. "Povprečna življenjska doba mačk je lahko zelo različna in odvisna od številnih dejavnikov. Lahko bi rekli, da se giblje od 13 do 15 let in več. Kako dolgo bo muca živela, je zelo odvisno od oskrbe in bivalnega okolja. Muce, ki živijo samo notri, doživljajo višjo starost, kot muce, ki so tudi zunanje."

Muca je bila v začetku avgusta pregledana v ambulanti Veterina MH Koper, zato smo se obrnili na njih, da nam povedo kaj več o 26-letnici. Na naša vprašanja je odgovarjala Maja Bogataj , tamkajšnja veterinarja, ki je pojasnila, da takšna častitljiva starost pri mačkah res ni pogosta in je zato muca Brini res nekaj posebnega. "Brini je zaenkrat edina muca s tako visoko starostjo, ki smo jo imeli v oskrbi. Je zunanja in notranja muca, ki svoj dom deli še z dvema mačjima prijateljicama," pojasnjuje Bogatajeva, ki dodaja, da muca v času svojega dolgega življenja ni imela večjih zdravstvenih težav, prav tako jim ni znano, da bi bila na kakršnikoli posebni prehrani.

V koprski veterinarski ambulanti sprejemajo mačke vseh starostnih skupin, veliko imajo tudi mačk starih 10 let in več. In kaj vpliva na starost, ki jo dočakajo mačke? "Dolga življenjska doba mačke je odvisna predvsem od ustrezne domače oskrbe, varnega bivalnega okolja, preventivne in kurativne veterinarske oskrbe, nekaj malega pa vsekakor pripomore tudi genetika," pravi Bogatajeva. V njihovi enoti je 70 do 80 odstotkov pacientov mačk, preostalo pa so psi. "Pasemskih mačk imamo tudi nekaj, vendar prevladujejo predvsem mešanke oz. nepasemske muce. Srečujemo se z različnimi lastniki mačk, takimi, ki so izredno skrbni, kot takimi, ki za svoje živali ne naredijo ničesar. Občutek imamo, da se sicer zavedanje ljudi do pomembnosti preventivnih posegov (sterilizacije in kastracije), preventivnega cepljenja, mikročipiranja in tako dalje počasi nekoliko izboljšuje. Potrebno pa bo še veliko dela in osveščanja ljudi, da bomo lahko tudi v Sloveniji prišli do nekega zadovoljivega stanja celotne mačje populacije."

Osmi avgust je mednarodni dan mačk, ki je namenjen ozaveščanju o pomoči in varovanju mačk. Ob tem neuradnem prazniku smo izbrskali, kdo vse od znanih Slovencev in Slovenk ima te (včasih) navihane štirinožne živalice tudi doma.

Muca Brini je za svoja leta, ki v 'človeških' letih štejejo kar 122 let, videti odlično in zagotovo velik ponos njene lastnice. Hujših bolezni k sreči ni prebolela. K sreči zato, ker je bolezni pri mačkah veliko. "Odvisno tudi od starostnega obdobja v katerem se muca nahaja. Pri mladih mucah in mladičih se pogosto srečujemo s številnimi zajedavci (črevesni zajedavci, bolhe, garje …), številnimi virusnimi obolenji (gastrointestinalni virusi, respiratorni virusi, mačja levkoza, mačji aids…) in tako dalje. Z leti se potem pri mucah pričnejo pojavljati drugačna obolenja. Najpogosteje se pri mucah srečujemo s kronično ledvično odpovedjo in drugimi urinarnimi težavami, težavami s prekomernim delovanjem ščitnice, sladkorno boleznijo … Tudi onkoloških pacientov je z leti vedno več," pojasnjuje Bogatajeva. Tudi zato je ključno, da za svoje mačke dobro poskrbimo. Posebna skrb naj je namenjena zobovju. "Bolezni ustne votline in zobovja predstavljajo pri mačkah vsekakor pogost problem in z njimi se vsakodnevno srečujemo. Muca, ki ima kronične težave v ustni votlini, ima največkrat slabo kvaliteto življenja, saj je kronična bolečina tudi pri živalih huda stvar. Izredno pomembno je zato ukrepanje v primeru, da so težave že prisotne, saj lahko z ustrezno terapijo muca živi povsem normalno življenje. Ravno tako in še bolj pomembna pa je preventivna nega (redni pregledi, čiščenje zobnih oblog, domača nega …)."

Na vprašanje, ali je kakšna razlika med mačkami, ki so samo zunanje in tistimi, ki so notranje, Bogatajeva pritrjuje. "Seveda. Muce, ki živijo izključno notri, imajo daljšo življenjsko dobo, saj so bistveno manj podvržene nevarnostim v okolju (nesreče, zastrupitve, prenosljive bolezni, pretepi z drugimi mucami in živalmi drugih vrst ...). Določenih bolezni seveda ne moremo preprečiti izključno z notranjim bivanjem, pa vendar je razlika zelo velika."

Muca Brini je marsikomu polepšala dan, predvsem tistim, ki imamo mačjo srečo doma. Misel, da bi lahko naš ljubljenček doživel 26 let, razveseljuje, saj so trenutki, ko so je potrebno posloviti od svojega zvestega spremljevalca nekaj najtežjega.