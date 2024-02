Madež gnojevke že prišel do vstopa v Postojnsko jamo

"Madež gnojevke je že prišel do vstopa v Postojnsko jamo. Po podatkih, ki smo jih dobili s strani Inštituta za raziskovanje krasa, je ta madež prišel do samega ponora in nadaljuje pot skozi podzemni svet," je za 24ur.com povedal Sandi Curk. Dejal je, da se izvajajo stalne elektronske kontrole pitne vode ter da vodni vir Malne ni ogrožen.

Na tem območju Zagona in Malega Otoka je po dostopnih podatkih Inštituta za raziskovanje Krasa stopnja kisika zelo majhna in živež bo zagotovo prizadet. Ob 19. uri so v reki Pivki izmerili 71,6-odstotno vsebnost kisika.