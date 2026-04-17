Slovenija

Madžarka zaradi nesreče v Vintgarju zahteva pol milijona evrov

Ljubljana/Gorje, 17. 04. 2026 09.57 pred 1 uro 3 min branja 62

Avtor:
STA D.L.
Soteska Vintgar

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začela obravnava odškodninske tožbe madžarske turistke, ki jo je leta 2021 v soteski Vintgar hudo poškodovala padajoča skala. Tožnica od države, Triglavskega narodnega parka in turističnega društva zahteva 480.000 evrov.

Varovalne mreže v Vintgarju
Varovalne mreže v Vintgarju
FOTO: Luka Kotnik

Madžarka Klara Erika Lipcsei je ob četrtkovem obisku ljubljanskega sodišča povedala, da je bila julija 2021 na počitnicah z možem, hčerko in nečakom, ko se ji je v Vintgarju zgodila nesreča. Utrpela je hudo poškodbo glave, v komi je bila več tednov, njeno življenje je viselo na nitki. Bila je logopedinja, zdaj pa poklica ne more več opravljati in je pri 56 letih invalidsko upokojena, poročajo časniki Delo, Slovenske novice in Dnevnik.

Lipcseijeva toži Republiko Slovenijo kot lastnico zemljišča, na katerem se je zgodila nesreča, javni zavod Triglavski narodni park, na območju katerega se Vintgar nahaja, in Turistično društvo Gorje, ki je pobiralo vstopnino. Vsi trije naj bi bili solidarno odgovorni za to, kar se je zgodilo. Tožbeni zahtevek znaša dobrih 480.000 evrov z zakonitimi zamudnimi obrestmi, piše Dnevnik.

Obravnava tožbe na sodišču se je začela s poravnalnim narokom. Odvetnik tožnice Anže Zalar je povedal, da so prejeli korekten poravnalni predlog, o katerem lahko tožnica razmisli do 23. junija, ko je na sodišču razpisan naslednji narok.

Dnevnik piše tudi, da je mož oškodovanke prejšnji mesec na medije naslovil pismo, v katerem je poudaril, da so verjeli, da je soteska varna. "Če bi se zavedali, da sta upravljanje in delovanje soteske pravno nejasna ali sporna in da bi obisk lahko predstavljal varnostna tveganja, se je nikoli ne bi odločili obiskati z družino. Menim, da bi morala vsaka javna razprava o prihodnjem upravljanju takšnih območij ustrezno upoštevati varnost obiskovalcev in vzpostavitev jasnih meja odgovornosti," je navedel.

Soteska Vintgar
Soteska Vintgar
FOTO: Luka Kotnik

Župan grozi z zaprtjem soteske

Na nujo po ureditvi razmerij glede odgovornosti že dlje časa opozarja gorjanski župan Peter Torkar. Tudi Občina Gorje je namreč lastnica dela zemljišč v soteski in župana skrbi, da bi odškodninsko, morda celo kazensko odgovornost, v takih primerih, če bi se nesreča zgodila na občinskem zemljišču, nosila občina. Po zakonu je sicer upravljavec soteske javni zavod Triglavski narodni park (TNP), dejansko pa za varnost in ostale vidike obiskovanja soteske skrbi Turistično društvo Gorje oziroma podjetje Soteska Vintgar, ki za to tudi pobira vstopnino.

Torkar je napovedal, da bo preprečil dostop v sotesko, če ne bo javni zavod TNP s pisnim zagotovilom prevzel odgovornost v primeru morebitnih nesreč v soteski. Tik pred odprtjem soteske ob začetku nove sezone pred velikonočnimi prazniki sta Turistično društvo Gorje in javni zavod TNP dosegla dogovor o začasni rešitvi, da bodo vstopnine nakazovali na račun zavoda, ta pa bo društvu plačeval za storitve, povezane z obiskovanjem soteske.

Takrat je direktor TNP Uroš Brežan povedal še, da se mu zdi jasno, da se javni zavod TNP kot upravljavec odškodninski odgovornosti ne more izogniti. Ureditev upravljanja naravnih znamenitosti sicer zahteva tudi konec lanskega leta sprejeta novela zakona o ohranjanju narave.

KOMENTARJI62

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bc123456
17. 04. 2026 11.18
TIPIČNI PREMER SLOVENSKE- GORENJSKE POHLEPNOSTI-- turistka bi morala zahtevati desetkratno odškodnino, da se ta gorenjski ŽUPAN nauči kaj je ODGOVORNOST -- plačnik stroškov je pa osebno ŽUPAN
Odgovori
0 0
mihyy
17. 04. 2026 11.18
Ob vhodu v sotesko plačaš tudi zavarovanje. V društvu so turistko napotili do zavarovalnice (le od kje mislite da so dobili "korekten poravnalni predlog"), sedaj pa še toži vse ostale za odškodnino. Še dobro da ne toži dars saj se je pripeljala po darsovi cesti iz madžarske.
Odgovori
0 0
Zrcalo
17. 04. 2026 11.17
In bo teh pol milijona evrov tudi dobila in to bo šlo iz naših davkoplačevalskih žepov, ne pa z računa nekega turističnega društva, ki se že vrsto let masti z visokim neupravičenim dobičkom!
Odgovori
+3
3 0
nekivmes
17. 04. 2026 11.15
za naslednjič veste ..ne rešujte turistov ...hohoh
Odgovori
+1
1 0
lokson
17. 04. 2026 11.14
Naj mi razloži, kako naj bi bil nekdo v konkretnem primeru odgovoren. Narava je živa stvar, masiv nad kanjonom je fizično nedostopen. Kaj bi moralo po mnenju brihtolov vsak dan 10 ljudi na navezah s cepini tolči po temu masivu in iskati morebitne šibke točke. Kamen, je lahko sprožila divjad karkoli in ni žive duše na svetu, katera lahko takšne nepredvidljive dogodke prepreči. Temu se reče nesreča, z vsem spoštovanjem do poškodovane.
Odgovori
+2
3 1
Uporabnik1921539
17. 04. 2026 11.13
tole je tipicno slovenski oz balkanski odnos.Samo pravice in dobrobit,odgovornosti pa nobene.Samo skozi prizmo denarja se da vplivati na ljudi.Tudi resevanje neodgovornih iz gora bo treba zaveti racunati.Pa naj se zavarujejo za tak primer
Odgovori
+2
2 0
Protoc
17. 04. 2026 11.08
Ok ni bila namerna poskodba..placajte..AMPAK!!! Od zdaj naprej, ko bomo resevali tujo zivljenje na nasih gorah..bo to 2-3milioncka...ce se gremo vesele cifre za življenje..
Odgovori
+1
2 1
simc167
17. 04. 2026 11.06
Če znate pobirati vstopnino in parkiranje ne znate pa zagotoviti varnost potem plačajte.
Odgovori
+0
3 3
BrainDance
17. 04. 2026 11.15
Dej ne pametuj...to je narava, nesereče se zgodijo...kaj bi rad, da naredijo jekleno streho čez pot? Bot raje lepo doma na kavču...
Odgovori
0 0
lokson
17. 04. 2026 11.18
Tipičen biciklistični zapis. Sanja se ti ne, koliko let svojega življenja , lastnega truda, entuziazma, so posamezniki vložili v ta kanjon, zato da je dostopen širši javnosti. Sama kritika temelječa na nevednosti. V glavnem, pa se oglašajo tisti, katerim je menjava žarnice projekt.
Odgovori
0 0
mackon08
17. 04. 2026 11.04
Tisti, ki se grebejo za vstopnino naj plačajo.
Odgovori
+2
3 1
kekec9999
17. 04. 2026 11.03
Odškodnina je sigurno drobiž, glede na letni promet v eurih.
Odgovori
+2
3 1
Svetec 2021
17. 04. 2026 11.03
Občine pa vsi bi pobirali vstopnino kateri ima 5 minut časa, ko pa potrebno odškodnino plačat pa problem....
Odgovori
+0
3 3
lokson
17. 04. 2026 11.03
No tole, pa zelo prav pride županu, kateri hoče preko lumpov na ministrstvu, odvzeti TD upravljanje.
Odgovori
-1
1 2
suleol
17. 04. 2026 11.02
ce znajo kasirat parkirisca vstopnine in zavarovalnino kar ni poceni seveda nudijo potemtakem tudi odskodnine v kaksnih primerih ane
Odgovori
+3
3 0
kekec9999
17. 04. 2026 11.02
ne zahteva veliko.
Odgovori
+2
3 1
a res1
17. 04. 2026 10.56
Ali to potem velja tudi za v gore?
Odgovori
-2
0 2
suleol
17. 04. 2026 11.04
na gorah ni vsopnin in ne placas zavarovanja to ni isto
Odgovori
+2
2 0
aleksandar1964
17. 04. 2026 10.55
Postaviti table ''Hoja na lastno odgovornost'' isto tudi na vstopnice napis in opozorilo ustno da je vse na lastno odgovornost, pa še postaviti table z cenikom reševanja, npr. ura reševanja s helikopterjem xxxx € pa da vidimo Čehe če bodo še hodili v natikačih na Triglav.
Odgovori
+2
4 2
Jon Bacek
17. 04. 2026 11.03
Čehi že dolgo več ne hodijo z natikači v visokogorje. To je bilo nekoč. Danes so zelo solidno opremljeni in obuti.
Odgovori
+2
2 0
tuttikaki
17. 04. 2026 11.08
Lahko, če je zastonj, če mo pa zaračunajo, je NJIHOVA odgovornost. Naj se potrudijo in tudi ODGOVARJAJO, če je potrebno. Pravilno
Odgovori
0 0
Volja
17. 04. 2026 10.53
Se spomnim prigode z otoka Vir. Madžarka je zapeljala s slepega kolovoza na ravninsko cesto ter pri tem odvzela prednost motoristu z otrokom na sedežu. Motorist ni preživel, otrok pa je. Madžarka je dosegla pravno zmago, ker glavna cesta ni bila označena kot glavna in na njenem kolovozu ni bilo znaka za odvzem prednosti. Si predstavljate. Kolovoz za 5 hiš proti morju, kjer se dva avta ne moreta srečati in na drugi strani asfaltirana cesta, kjer teče glavni cestni in celo avtobusni linijski promet z Zadrom.
Odgovori
+1
1 0
paru
17. 04. 2026 10.52
Kdo je predsednik Turističnega društva Bohinj? Bivši zdravstveni minister v času Janševe vlade, g. Poklukar Janez. Sedaj je član ali vsaj simpatizer Prebiliča, vsaj na ust. kongresu je bil slikan...Kdo pa je lastnik firme Soteska Vintgar? Prosim ime...sedaj bi vsi stisnili rep med noge, vsi pa ste radi pobirali vstopnino...
Odgovori
-1
2 3
abcdef321
17. 04. 2026 10.58
TD Gorje ne Bohinj majster
Odgovori
+1
1 0
paru
17. 04. 2026 11.15
Lasnik oz. ustanovitelj firme Soteska Vintgar je pa Turistično društvo Gorje. Zastopnik, Bojan Traven, v nadzornem svetu pa spet bivši minister Poklukar Janez...ja, denar je sveta vladar...
Odgovori
0 0
biggie33
17. 04. 2026 10.52
Naj plača turistično društvo, ki se imam za upravljalca, nezakonito..
Odgovori
+0
1 1
devote
17. 04. 2026 10.51
nima sans.. slovenska sodisca niso ameriska. vlacla se bo po sodiscu 10 let in ba koncu neka poravnava, ravno za odvetnike placat.
Odgovori
+2
2 0
