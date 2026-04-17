Madžarka zaradi nesreče v Vintgarju zahteva pol milijona evrov

Madžarka Klara Erika Lipcsei je ob četrtkovem obisku ljubljanskega sodišča povedala, da je bila julija 2021 na počitnicah z možem, hčerko in nečakom, ko se ji je v Vintgarju zgodila nesreča. Utrpela je hudo poškodbo glave, v komi je bila več tednov, njeno življenje je viselo na nitki. Bila je logopedinja, zdaj pa poklica ne more več opravljati in je pri 56 letih invalidsko upokojena, poročajo časniki Delo, Slovenske novice in Dnevnik .

Lipcseijeva toži Republiko Slovenijo kot lastnico zemljišča, na katerem se je zgodila nesreča, javni zavod Triglavski narodni park, na območju katerega se Vintgar nahaja, in Turistično društvo Gorje, ki je pobiralo vstopnino. Vsi trije naj bi bili solidarno odgovorni za to, kar se je zgodilo. Tožbeni zahtevek znaša dobrih 480.000 evrov z zakonitimi zamudnimi obrestmi, piše Dnevnik.

Obravnava tožbe na sodišču se je začela s poravnalnim narokom. Odvetnik tožnice Anže Zalar je povedal, da so prejeli korekten poravnalni predlog, o katerem lahko tožnica razmisli do 23. junija, ko je na sodišču razpisan naslednji narok.

Dnevnik piše tudi, da je mož oškodovanke prejšnji mesec na medije naslovil pismo, v katerem je poudaril, da so verjeli, da je soteska varna. "Če bi se zavedali, da sta upravljanje in delovanje soteske pravno nejasna ali sporna in da bi obisk lahko predstavljal varnostna tveganja, se je nikoli ne bi odločili obiskati z družino. Menim, da bi morala vsaka javna razprava o prihodnjem upravljanju takšnih območij ustrezno upoštevati varnost obiskovalcev in vzpostavitev jasnih meja odgovornosti," je navedel.