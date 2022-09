OTP s soglasjem bančnega nadzornika za prevzem Nove KBM

Nova KBM, ki je trenutno v 80-odstotni lasti ameriškega sklada Apollo in 20-odstotni lasti Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), bo tako predvidoma kmalu vendarle dobila novega lastnika.

OTP Bank je pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža Nove KBM podpisala konec maja lani. Sprva so sedanji lastniki in kupec konec postopka pričakovali do konca junija letos, a se je odločanje regulatorjev zavleklo, rok pa so vmes prestavili na konec tretjega četrtletja.

Nekateri mediji so v zadnjem času omenjali informacije, da bi posel lahko propadel zaradi pomislekov Evropske centralne banke - OTP je med drugim precej izpostavljena do Rusije in Ukrajine, zaradi česar letos beleži tudi močno poslabšanje poslovnih izidov - in AVK - skupaj s SKB, ki jo ima OTP že v lasti, bo namreč nastala bančna skupina, ki bo po tržnem deležu skoraj enakovredna NLB, tako da bosta ti dve skupini še močneje prevladovali na trgu.

Po neuradnih informacijah se tudi odločitev varuha konkurence glede največjega bančnega prevzema v državi po sanaciji bank pričakuje v naslednjih dneh, tako da bi bilo potem za zaključek transakcije potrebno le še nakazilo kupnine. Uradno njena višina še ni bila sporočena, neuradno se je lani spomladi ob podpisu pogodbe omenjalo približno milijardo evrov.

Sklad Apollo je Novo KBM skupaj z EBRD kupil sredi leta 2016 za 250 milijonov evrov. Apollo oz. v njegovem imenu Nova KBM pa je sredi leta 2019 za 444 milijonov evrov kupila še Abanko. Zanjo se je takrat potegovala tudi madžarska OTP.

Vsi ti prevzemi so sledili obsežni sanaciji bank konec 2013 in v 2014, ko je država zaradi hudih težav v gospodarski in finančni krizi banke v celoti nacionalizirala in se nato Evropski komisiji v zameno za odobreno državno pomoč zavezala, da jih bo privatizirala.