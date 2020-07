Pahor na Madžarskem o odličnih odnosih in morebitnem drugem valu

Predsednik Pahor je na uradnem obisku na Madžarskem. S kolegom Aderjem sta govorila o morebitnem drugem valu epidemije koronavirusa, naslovila sta problem migracij, Pahor pa je omenil tudi obeleževanja obletnice trianonske pogodbe. Predsednika Aderja je opozoril na razlike v percepciji in na ponavljajoče se slike zemljevidov, ki vzbujajo zaskrbljenost pri delu slovenske javnosti, saj jih razume kot izraz ozemeljskih teženj, so sporočili iz predsednikovega urada.

Predsednik republike Borut Pahor je danes na uradnem obisku na Madžarskem. Z gostiteljem, madžarskim predsednikom Janosom Aderjem, sta potrdila odlične in prijateljske odnose med državama ter med drugim izpostavila, da Slovenija in Madžarska sodita med države, ki so se uspešno soočile z epidemijo novega koronavirusa. Pahor in Ader sta na novinarski konferenci po pogovorih poudarila, da je k uspešnemu soočanju z epidemijo pripomoglo hitro in uspešno ukrepanje obeh vlad. Govorila sta tudi o morebitnem drugem valu in o potrebi po premišljenem gospodarskem ukrepanju zaradi epidemije. Predsednik Pahor je madžarskega kolega seznanil, da se Slovenija pripravlja na predsedovanje Svetu EU z veliko mero odgovornosti in z namenom, da Uniji vrne avtoriteto, ki bo nepogrešljiva v soočanju s posledicami krize zaradi epidemije.

icon-expand Pahor in Ader. FOTO: Urad predsednika republike

Predsednika sta naslovila tudi problem migracij. Slovenija in Madžarska zagovarjata zavarovanje zunanjih meja Evropske unije in stremita k iskanju rešitev za preprečevanje ilegalnih migracij, so sporočili iz Pahorjevega urada. Slovenija je tudi zelo naklonjena iskanju skupnih modelov solidarnosti, pri čemer moramo kot skupnost, tako predsednik Pahor, poiskati kompromis. Pahor je v pogovorih poudaril tudi pomen vzajemnega negovanja položaja manjšin, ki predstavljajo most med državama. Sodelovanje v okviru programov regionalnega gospodarskega razvoja je pri tem izjemnega pomena, je poudaril in se zavzel za realizacijo že odobrene pomoči Madžarske Porabju. V pogovorih z madžarskim predsednikom je Pahor odprl in posebej omenil obeleževanja obletnice trianonske pogodbe, so sporočili iz njegovega urada. Predsednika Aderja je opozoril na razlike v percepciji in na ponavljajoče se slike zemljevidov, ki vzbujajo zaskrbljenost pri delu slovenske javnosti, saj jih razume kot izraz ozemeljskih teženj. Prav dobri odnosi nam omogočajo, da se o vsem in tudi o tem odkrito pogovarjamo, je dejal Pahor. Pahor je prepričan, da je potrebna velika mera strpnosti in razumevanja tako pri oblikovanju naše prihodnosti kot tudi pri odnosu do zgodovine skupnega prostora. V tej luči moramo vsi poskrbeti, da obeleževanja zgodovinskih dogodkov potekajo v duhu skupnih evropskih vrednot, dobrih sosedskih odnosov in spoštovanja zgodovine drugih držav oziroma narodov, je poudaril. "Preteklosti ne moremo spreminjati, lahko pa spreminjamo prihodnost. Odgovorni politiki gledajo generacije vnaprej, temu pogledu sva zavezana tudi s prijateljem in predsednikom Janosem Aderjem, ki se mu zahvaljujem za gostoljubnost v Budimpešti," je dejal na novinarski konferenci.

icon-expand Predsednik Pahor je uradni obisk pričel s položitvijo venca k spominskem obeležju na Trgu herojev. FOTO: Urad predsednika republike