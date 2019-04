Madžarska pri MZZ protestirala zaradi Mladinine naslovnice

Madžarska je preko svojega veleposlaništva v Ljubljani pri slovenskem zunanjem ministrstvu protestirala zaradi "politično neodgovorne naslovnice Mladine". Gre za naslovnico, na kateri je karikatura Orbana, ki ga ščitijo vidni člani SDS. V uredništvu Mladine pa tudi v Društvu novinarjev pravijo, da gre za nedopustne pritiske, ki spominjajo na družbenopolitične sisteme izpred 30 let.

Slovensko zunanje ministrstvo (MZZ) je ta teden prejelo verbalno noto z madžarskega veleposlaništva, v kateri protestirajo zaradi "politično neodgovorne naslovnice tednika Mladina" in prosi za pomoč pri "preprečevanju podobnih incidentov v prihodnosti". "Veleposlaništvo Madžarske v Ljubljani je prepričano, da naslovnica tednika Mladina z 22. marca 2019 krši načela svobode tiska in izražanja in da dejanja, kot je objava naslovnice, škodijo sicer odličnemu dvostranskemu sodelovanju naših držav," so zapisali v tako imenovani verbalni noti.

Na MZZ so izvor note potrdili, prav tako tudi, da so na noto odgovorili: "V odgovoru smo zapisali, da MZZ pri izvajanju politik in aktivnosti dosledno spoštuje načelo svobode medijev in svobode izražanja ter ne posega v uredniško politiko posameznih slovenskih medijev, niti je ne ocenjuje." Društvo novinarjev: To so nedopustni pritiski V Društvu novinarjev poudarjajo, da je poteza Madžarske "dokaz resnosti razmer v tako imenovani demokratični Evropi". "Da madžarsko veleposlaništvo označi naslovnico tednika Mladina za “politično neodgovorno” in pozove slovensko zunanje ministrstvo, naj “pomaga pri preprečevanju podobnih incidentov”, je ne le popolnoma nesprejemljiv, temveč skrajno nezaslišan izraz predstave o popolnem oblastnem nadzoru, discipliniranju in obvladovanju medijev," so jasni v krovni organizaciji novinarjev. Kot so poudarili, gre za nedopustne pritiske, ki "po načinu, retoriki in ostrini spominjajo na čase in družbenopolitične sisteme, ki naj bi jih države srednje in vzhodne Evrope pustile za seboj že pred 30 leti". Karikatura zbodla Orbana? Za Madžarsko je kot kaže moteča naslovnica Mladine, na kateri je prikazan madžarski predsednik vlade Viktor Orban, ki po nacistično salutira, ob njem pa se stiskajo predsednik stranke SDS Janez Janša, poslanec SDS Branko Grims in evropski poslanec SDS/EPP Milan Zver. Karikaturo spremlja napis: "Evropo damo, Orbana ne damo."

Karikratura, ki je razburila madžarsko vlado. FOTO: Mladina