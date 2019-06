Madžarska provokacija pred stoto obletnico združitve Prekmurja

Iz zemljevida je razvidno, koliko ozemlja je bilo 'odtrganega' Madžarski. S podpisom trianonske mirovne pogodbe 4. junija 1920 je namreč država izgubila dve tretjini ozemlja. Poleg zemljevida je pisarna za mednarodno komunikacijo About Hungary objavila tudi povezavo do članka, v katerem državni sekretar Arpad Janos Potapitrdi, da je trianonska pogodba uničila madžarsko družbo, gospodarsko in politiko. Po njegovi oceni so bili prisiljeni podpisati pogodbo, a da Madžari dandanes kljub temu dokazujejo, da je njihova država živa.

Na izgubo ozemlja v svojih govorih velikokrat spomni tudi Orban, zato pred stoto obletnico združitve Prekmurja z matično domovino tovrstne omembe in objave zemljevida velike Madžarske zbujajo veliko nelagodja med Slovenci v Prekmurju, poroča časnik Večer.

Trianonsko mirovno pogodbo so po koncu prve svetovne vojne pred skoraj 100 leti podpisali v Versaillesu. Z njo so največ ozemlja po razpadu Avstro-Ogrske pridobile Romunija, Češkoslovaška in Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Med drugim se je Prekmurje po pogodbi združilo z matično domovino.