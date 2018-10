Madžarska prva na svetu z ustavo prepovedala brezdomstvo

Ostati brez doma, brez vsega, je protiustavno. Madžarska vlada pravi, da brezdomci žalijo druge prebivalce, ki imajo pravico do ulice. Tarča skrajno desničarske politike premierja Orbana so postali tisti, ki imajo že tako težko življenje. Kriminaliziranje ljudi, ki želijo le preživeti, je kruto, so ogorčeni tudi Združeni narodi.