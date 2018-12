Tarča spornega oglasa madžarske vlade tudi slovenski uporabniki

Na Facebooku se – tudi slovenskim uporabnikom – prikazuje sponzorirana objava madžarske vlade (gre za uradni profil), ki ljudi poziva, naj gredo "stresti Bruselj" in naj ustavijo migracije. Pri tem so kot glavni poziv, zakaj se je treba upreti, izpostavili izjavo belgijskega evroposlanca Guya Verhofstadta : 'Potrebujemo migracije'. A gre le za del njegove izjave, ki je za potrebe oglasa vzeta iz konteksta. Evroposlanec je zato od Facebooka že zahteval umik spornega oglasa.

V odprtem pismu direktorju Facebooka Marku Zuckerbergu je zapisal, da takšne objave "uničujejo našo demokracijo in našo družbo", zato je od spletne platforme zahteval takojšen umik spornega oglasa. "Če tega ne boste storili," je opozoril Verhofstadt, "bom upravičeno podvomil v vaše obljube, ki ste jih izrekli pred Evropskim parlamentom, da se boste borili proti dezinformacijam in lažnim novicam."

Izjava belgijskega evroposlanca je pravzaprav že iz leta 2014, ko so ga novinarji vprašali: "Ali so migracije dobre ali slabe za Evropo?" Odgovoril je: "Potrebujemo migracije, vendar potrebujemo zakonite migracije. Trenutno imamo prav nasprotno – nezakonite migracije in trgovino z ljudmi."

Po naših neuradnih informacijah naj bi z oglasom ciljali na starejše osebe, predvsem na območju Vzhodne Evrope, pa tudi v Franciji in Nemčiji.

Sporen oglas, ki ga je madžarska vlada objavila že oktobra, si je do danes ogledalo že več kot sedem milijonov uporabnikov na Facebooku.

Mark Zuckerberg (na sliki s predsednikom Evropskega parlamenta Antoniem Tajanijem) je maja letos nastopil v Bruslju in evropskim poslancem obljubil, da se bo boril zoper lažne novice.

Facebook je na novico o tožbi Washingtona suho pripomnil, da zadevo preučuje in se veseli nadaljnjega sodelovanja s pravosodnim ministrom Washingtona in drugimi. Se je pa Zuckerberg že maja letos odzval na napake v primeru Cambridge Analytica in obljubil spremembe, s katerimi naj bi zaščitili pretočnost osebnih podatkov na družbenem omrežju. "Ustanovil sem Facebook in konec koncev sem odgovoren za to, kar se dogaja na naši platformi," je zapisal v izjavi na svoji Facebook strani.

"Čutimo odgovornost, da zaščitimo vaše podatke, in če tega ne zmoremo, si ne zaslužimo vašega zaupanja," je Zuckerberg začel svojo objavo na Facebooku, v kateri se je opravičil za pozen odziv in pojasnil, da je moral natančno preučiti nastalo situacijo, da bi razumel, kaj se je zgodilo, in poskrbel, da se kaj podobnega ne ponovi.

Iz Bruslja: Zavedamo se resnosti problema

Med našim obiskom v Bruslju se je vrh Evropskega parlamenta dotaknil tudi te teme. Da se zavedajo resnosti problema pred volitvami v Evropski parlament, ki bodo prihodnje leto, so poudarili ter dodali, da ob takih dogodkih vedno na plan privrejo populistične ideje skrajnih političnih opcij. Pričakujejo, da bo migrantska kriza in s tem povezana varnost v državah ena glavnih tem, ki se jih bo izrabljalo v politične namene.

Kot dober primer, kako se temu upreti, so navedli tako imenovani GDPR, posebno evropsko uredbo, ki je stopila v veljavo maja letos, in zaradi katere morajo vsa podjetja zelo natančno povedati, za katere namene vaše podatke shranjuje in obdeluje, vašo privolitev pa morajo pridobiti za vsak namen posebej.

Pred nekaj meseci je po Evropi svojo pomoč populističnim skrajno desnim strankam ponujal tudi ideolog ameriške desnice in nekdanji politični strateg Donalda Trumpa, Steve Bannon. Velja za ostrega nasprotnika Evropske unije ter tako podpira evroskeptične in protievropske stranke. V mesecih pred evropskimi volitvami pa želi sprožiti nekakšno populistično revolucijo - v tem smislu se je med drugim sestal z madžarskim Orbanom, pa z britanskimi evropskeptiki, francosko Nacionalno fronto Le Penove ter skrajno desnimi strankami na Poljskem, Češkem in v Avstriji.