Madžarskega pohodnika pri Kamniškem sedlu še niso našli

V nedeljo zvečer sta pri Kamniškem sedlu zašla in se ponesrečila madžarska planinca. V ponedeljek zjutraj so se do planinke gorski reševalci uspešno prebili. Nepoškodovana, zavarovana z vrvjo in v spremstvu reševalcev je sestopala sama. Moškega, ki naj bi bil z njo, posadka iz zraka ni opazila. Z reševanjem bodo nadaljevali takoj, ko jim bo vreme to dopuščalo.

Kot je v izjavi za medije povedal predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Gregor Dolinar, so se do ponesrečenke prebili po okoli šestih urah iskanja. Po njegovih navedbah so jo s pomočjo helikopterja locirali v prepadni grapi, nato pa sta se zdravnik in gorski reševalec preko vrvi spustila 50 metrov navzdol po steni. Planinka je bila nepoškodovana, vendar podhlajena. Ogreli so jo z grelnimi blazinami, vročo pijačo in oblačili. Kot je pojasnil Dolinar, je poškodovanka, zavarovana z vrvjo, v spremstvu gorskih reševalcev sama sestopala v dolino. Povedal je tudi, da je ponesrečenka že izgubila upanje, rešila pa so jo tudi oblačila in spalna vreča.

Na pomoč poklicala v nedeljo pozno popoldne Madžarska državljana, ženska in moški, moški naj bi se poškodoval, sta gorske reševalce na pomoč poklicala v nedeljo pozno popoldne. Aktivirani so bili gorski reševalci iz štirih društev, ki pa so zaradi intenzivnega sneženja, zametov in nevarnosti snežnih plazov bili primorani v nedeljo pozno zvečer reševanje začasno prekiniti. Vremenske razmere so namreč močno ogrožale nadaljnje reševanje in tudi same gorske reševalce. Več kot 40 reševalcev je z reševanjem nadaljevalo v ponedeljek zjutraj, reševalci so bili medtem v telefonskem stiku z žensko. V akcijo se je vključil tudi policijski helikopter z ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije, a se zaradi premočnega vetra ni mogel približati kraju nesreče. Po podatkih reševalcev sta pohodnika, ki sta obtičala v Kotliški grapi na višini okoli 1700 metrov na zelo strmem in zahtevnem terenu, zgrešila pot. "Nameravala sta s Turske gore na Kamniško sedlo, a sta glede na vremenske razmere zgrešila pot in verjetno sestopila po enem zahtevnem brezpotju v Kotliško grapo," je v ponedeljek opoldne v izjavi medijem dejal Lanišek. Intervencijo je opisal kot zelo zahtevno.

