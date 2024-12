Mafijska likvidacija: po zaslišanju trojici odredili enomesečni pripor

OGLAS

Po sobotnih filmskih prizorih v središču Ljubljane so zloglasno trojico danes znova privedli na sodišče. Preiskovalni sodnik je vsem trem odredil enomesečni pripor. Prvič so trojico na sodišče pripeljali v soboto. Policisti so pred sodiščem poostrili varovanje, tik pred privedbo pa je zamaskirana in oborožena specialna enota na cesti postavila blokado. V treh policijskih maricah so trije osumljeni nato vstopili na dvorišče sodišča. Njihovi obrazi pa skozi rešetke niso bili vidni.

Osumljeni so člani mednarodne hudodelske združbe in so prejšnji petek ponoči morili iz maščevanja. Morili so brezčutno, brezobzirno in hladnokrvno, je potrdil tudi šef Nacionalnega preiskovalnega urada. Gre sicer za državljane BiH, Albanije in Slovenije.

Hišne preiskave v Črnučah zaradi mafijskega umora na Brdu FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand