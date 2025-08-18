Svetli način
Slovenija

Mafijska likvidacija Satka Zovka: začenjajo se predobravnavni naroki

Ljubljana, 18. 08. 2025 21.00 | Posodobljeno pred 2 urama

Urša Vrečar
Prvi izmed šesterice obtoženih za mafijsko likvidacijo Satka Zovka ter trgovino z drogo in orožjem se bo na ljubljanskem okrožnem sodišču izrekel o krivdi. Tožilstvo v obtožnici na 140 straneh med drugim očita, da so Zovka umorili na grozovit način znotraj hudodelske združbe. Na čelu te naj bi bil, trdi tožilstvo, Dino Muzaferović Cezar. Varnost v okolici ljubljanskega okrožnega sodišča bodo v prihodnjih dneh močno poostrili.

Konec novembra lani, malo po polnoči, se je zgodila mafijska likvidacija pri Brdu v Ljubljani. Teden dni pozneje je policija v odmevni akciji aretirala prve tri osumljence za umor Satka Zovka. V ozadju atentata pa naj bi bili domnevno osebni spori med člani zloglasnega kavaškega in škaljarskega klana.

"Gre za nesporazume, torej maščevanje zaradi različnih nesoglasij v preteklosti, ki so jih imeli pripadniki med sabo," je takrat povedal direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič

Glavni organizator umora naj bi bil, očita tožilstvo, Dino Muzaferović Cezar. Ta naj bi soobtoženemu na primer naročil, naj poskrbi za stanovanje, vozilo in orožje. Še dva pa naj bi bila na primer zadolžena za sledenje Zovku.

Dino Muzaferović Cezar
Dino Muzaferović Cezar FOTO: Kanal A

"Tukaj imamo zaenkrat šest obtoženih, samo eden ni obtožen sodelovanja pri umoru, ampak samo trgovine z drogo, ostali pa so se znašli tudi pod obtožbo umora, trgovine z drogo in trgovine z orožjem," pojasnjuje penologinja in novinarka Večera Damijana Žišt.

Na okrožnem sodišču v Ljubljani se v torek začenjajo predobravnavni naroki, na katerih se bo šesterica izrekla o krivdi.

"Kolikor mi je znano, obramba meni, da je kar nekaj dokazov pridobljenih nezakonito." 

Med dokaznimi gradivi pa bosta tudi pričevanji kar dveh skesancev, pravi Žištova. "Po mojih podatkih naj bi šlo za bosanska državljana. Šlo naj bi torej za domnevna člana domnevne kriminalne združbe Dina Muzaferovića."

Poostrena varnost

Varnost na ljubljanskem okrožnem sodišču bo pričakovano močno poostrena. Da bodo pri varovanju sodelovali pripadniki različnih enot policije, pravijo na Generalni policijski upravi, in dodajajo, da več informacij zaradi učinkovite izvedbe varovanja ne morejo posredovati.

Mafijski obračuni med člani kavaškega in škaljarskega klana se medtem nadaljujejo tudi zunaj Evrope. V začetku meseca so v Boliviji našli umorjene tri osebe, med njimi hrvaškega državljana, ki se je znašel tudi v obtožnici zoper domnevne člane slovenske celice kavaškega klana, formalno pa ni bil obtožen, saj je bil na begu.

Marco Škerbec
Marco Škerbec FOTO: MNZ Republike Hrvaške
