Magična odprodaja programske opreme za noč čarovnic : ključ Pro Plus že od 29,11 €/PC! Brez zvijač, samo priboljški

Paket programov Microsoft Office in operacijski sistem Windows ponujata praktično rešitev za vse, ki hočete postati boljši. Keysoff vam ponuja posebno, časovno omejeno razprodajo ob noči čarovnic, kjer lahko licence za Microsoft Office in Windows dobite po znižani ceni. Doživljenjsko licenco za Windows 11 Professional lahko v razprodaji dobite za samo 13,66 evra (redna cena 199 evrov) s kodo SKK50.S kodo SKK62 lahko dobite doživljenjsko licenco za Microsoft Office Professional 2021 že za 32,15 evra (redna cena 299 evrov). Ko boste poravnali ta enkratni strošek, boste za vedno opravili z naročninami in ponavljajočimi se plačili. Dobili boste doživljenjski dostop do naslednjih programov: Worda, Excela, PowerPointa, Outlooka, Teamsa, OneNota, Publisherja in Accessa. V PowerPointu ustvarite osupljivo predstavitev, s katero boste navdušili pomembno stranko, ali pa skočite v Excel in naredite pomembne izračune. Če delate na daljavo, uporabite Teams in ostanite na tekočem ter s sodelavci sodelujte prek spleta. Tudi MS Office 2019 Professional ima najnižjo ceno letos, samo 22,85 evra (redna cena 219 evrov) za doživljenjsko uporabo, kar je odlično za tiste z manj denarja. Ne zamudite te razprodaje.