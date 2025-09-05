Magistrski študijski program Industrijska farmacija

V študijskem letu 2025/2026 na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani ponovno vabijo k vpisu hibridnega plačljivega študijskega programa Industrijska farmacija, ki poteka v angleščini. Eden izmed ključnih motivov za uvedbo takšne vrste študijskega programa je velika potreba po mednarodnih in domačih strokovnjakih s področja farmacije in industrijske farmacije zaradi razvoja farmacevtske industrije v Sloveniji in širše.
V Sloveniji smo priča hitremu razvoju farmacevtske industrije, obsežnim vlaganjem v razvoj ter proizvodnji klasičnih in bioloških zdravil in zdravil za napredna zdravljenja. Če želite postati ključni strokovnjak na področju zdravil, je študij industrijske farmacije na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani pravi za vas.
Program industrijske farmacije
Program Industrijske farmacije v angleščini so zasnovali tako, da omogoča precej prednosti tako domačim študentom, ki so v rednem delovnem razmerju, ali mednarodnim študentom, ki želijo pridobiti diplomo v Sloveniji:
- študijski program se izvaja hibridno (z možnostjo predavanj na daljavo) in v popoldanskem času, kar omogoča vpisanim študentom nemoteno opravljanje svojih službenih obveznosti;
- laboratorijske vaje se izvajajo v blokih, kar študentom omogoča učinkovitejše razporejanje časa.
Program ima ustrezno zastopanost farmacevtskih, tehnoloških, biotehnoloških in biofarmacevtskih vsebin, s katerimi se usposobi študenta za izvajanje strokovnih del na številnih področjih farmacevtske industrije.
Ob koncu študija bodo magistri industrijske farmacije sposobni reševanja konkretnih problemov na področju razvoja, izdelave, zagotavljanja kakovosti, kontrole ter trženja zdravil z uporabo relevantnih pristopov ter opravljanja nalog strokovnih sodelavcev s področja. V programu se študentje poleg omenjenih vsebin seznanijo tudi s specifikami, povezanimi z intelektualno lastnino, zakonodajo in regulativo v Sloveniji. Obogateni s temi kompetencami bodo visoko zaposljiv kader v farmacevtskih in biotehnoloških podjetjih.
V študijskem letu 2025/2026 vpisi potekajo do 22. septembra 2025. Vse dodatne informacije lahko pridobite na povezavi.
Vabljeni k pridobivanju novih znanj in vstopu na pot novih kariernih priložnosti!
Naročnik oglasne vsebine je Fakulteta za farmacijo.