Magistrski študijski program Industrijska farmacija

Področje farmacije in industrijske farmacije: velika potreba po mednarodnih in domačih strokovnjakih.

V študijskem letu 2025/2026 na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani ponovno vabijo k vpisu hibridnega plačljivega študijskega programa Industrijska farmacija, ki poteka v angleščini. Eden izmed ključnih motivov za uvedbo takšne vrste študijskega programa je velika potreba po mednarodnih in domačih strokovnjakih s področja farmacije in industrijske farmacije zaradi razvoja farmacevtske industrije v Sloveniji in širše. V Sloveniji smo priča hitremu razvoju farmacevtske industrije, obsežnim vlaganjem v razvoj ter proizvodnji klasičnih in bioloških zdravil in zdravil za napredna zdravljenja. Če želite postati ključni strokovnjak na področju zdravil, je študij industrijske farmacije na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani pravi za vas.

Program industrijske farmacije

Program Industrijske farmacije v angleščini so zasnovali tako, da omogoča precej prednosti tako domačim študentom, ki so v rednem delovnem razmerju, ali mednarodnim študentom, ki želijo pridobiti diplomo v Sloveniji: - študijski program se izvaja hibridno (z možnostjo predavanj na daljavo) in v popoldanskem času, kar omogoča vpisanim študentom nemoteno opravljanje svojih službenih obveznosti; - laboratorijske vaje se izvajajo v blokih, kar študentom omogoča učinkovitejše razporejanje časa. Program ima ustrezno zastopanost farmacevtskih, tehnoloških, biotehnoloških in biofarmacevtskih vsebin, s katerimi se usposobi študenta za izvajanje strokovnih del na številnih področjih farmacevtske industrije.

