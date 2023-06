Magna državi v celoti vrnila subvencijo za lakirnico v Hočah

Magna je marca zaradi spremenjenih razmer na trgih ustavila proizvodnjo v hoški lakirnici, za katero je marca 2017 prejela 18,5 milijona evrov državne pomoči. Napovedala je, da bo na lokaciji od nekaj več kot 100 ostalo 50 zaposlenih ter da nameravajo tam vzpostaviti podporno-razvojno središče za svoje druge lokacije po svetu.

Konec maja je gospodarski minister Matjaž Han sporočil, da so se z Magno dogovorili za vračilo državne subvencije, Magna pa da je napovedala vračilo v juniju. Znesek subvencije skupaj z obrestmi v višini 3,6 milijona evrov je bil v celoti poplačan do 9. junija, so še navedli na ministrstvu.

Vlada pa je sedaj ministrstvu za gospodarstvo naložila, da mora takoj okrepiti nadzor nad izvajanjem Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in takojšnjo izvedbo vseh postopkov za izdajo odločb o vračilu neupravičene prejete pomoči. Vlada je Fursu naložila izterjavo vračila neupravičeno prejete pomoči, kar naj se izvede nemudoma.