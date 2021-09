Magnet slovenskega turizma tudi ponudba aktivnosti na prostem

V turizmu je vse več povpraševanja po različnih aktivnostih na prostem, k čemur je v zadnjem letu in pol pripomogla tudi epidemija novega koronavirusa. Tudi slovenski turizem se tako osredotoča na razvoj kakovostne 'outdoor' ponudbe, posebno pozornost pa ji bo v promociji posvetila tudi Slovenska turistična organizacija (STO).

"Outdoor aktivnosti so v Sloveniji že dlje časa ena od klasičnih, dobrih produktnih ponudb, po pojavu covida-19 pa smo ugotovili, da je tudi ena najbolj varnih možnosti preživljanja prostega časa," je na septembrski študijski turi STO na območju Gorenjske povedal direktor Združenja Aktivna Slovenija Marko Lenarčič. "Vse nas je presenetil porast outdoor obiskovalcev," je izpostavil. Večina je tujcev, povečalo pa se je tudi število tovrstnih slovenskih gostov. Slovenci smo sicer že od nekdaj narod smučarjev, vse bolj tudi pohodnikov in kolesarjev. "Vendar je bilo tako, da smo kolesarili ali hodili čez dan, zvečer pa radi spali v svojih posteljah. Turistični boni pa so pripomogli, da tudi v teh primerih pogosteje koristimo turistične nastanitve," je pojasnil Lenarčič.

icon-expand Slovenci smo že od nekdaj narod smučarjev, vse bolj tudi pohodnikov in kolesarjev. FOTO: Dreamstime

Upa, da se bodo ti trendi nadaljevali in da bomo Slovenci tudi v prihodnje znali prespati v manj znanih destinacijah in kotičkih, ki jih spoznavamo zadnji dve leti. Vse več je zanimanja za produkte na področju kolesarjenja in pohodništva, pa tudi vodnih športov skupaj z ribolovom. Prav tako je v porastu jadralno padalstvo. Tudi ponudniki so začeli več delati na kakovosti, je ocenil Lenarčič. Pojasnil je, da so sicer standardi za pohodniške in kolesarske nastanitve, z namenom vsakoletnega izboljševanja ponudbe, razviti že več let. Nekatere nastanitve temu dajejo veliko poudarek. Med njimi je tudi Hotel Ribno pri Bledu, ki je pred kratkim odprl poseben kolesarski glamping. "Ostale skušamo z raznimi izobraževanji usposobiti, da bi prav tako postajali vse kvalitetnejši," je povedal Lenarčič. Ureditev lastniških razmerij in soglasij pri kolesarskih trasah Dotaknil se je tudi agencijskih ponudnikov športno-rekreativnih doživetij na prostem. "Nekateri so v času korone ugasnili, nekateri komaj preživeli, večina večjih športnih agencij s kakovostno ponudbo pa je ostala in koronski čas izkoristila za pripravo novih programov in izboljšanje infrastrukture," je z napredkom, ki ga opaža, zadovoljen Lenarčič. Je pa Lenarčič ob razvoju ponudbe aktivnosti na prostem opozoril tudi na nekatere izzive. Med najbolj perečimi je ureditev lastniških razmerij in soglasij pri kolesarskih trasah. "Pri pohodništvu vsaj zaenkrat ni problema, ker je zakon tak, da lahko hodimo po urejenih poteh, pri kolesarjenju pa je to drugače, saj je za dovoljenje vprašati lastnika in urediti poti," je izpostavil.

icon-expand V turizmu je vse več povpraševanja po različnih aktivnostih na prostem. FOTO: Shutterstock

Na to težavo je opozoril tudi direktor Turizma Bohinj Klemen Langus, ki si želi, da bi lahko poleg, pred kratkim vzpostavljenega, turnokolesarskega kroga Juliana Bike, uredili še vrsto drugih kolesarskih poti. "Velik izziv v naslednjih letih bo, kako upravljati z outdoor produkti, kako vstopati v ta prostor, ki je v lasti in upravljanju različnih oseb in institucij," je povedal Langus. Poudaril je, da je iskanje tega ravnotežja med turizmom, okoljem in prebivalci stalni izziv. To sicer velja pri celotnem turističnem razvoju, zato v Bohinju sledijo vodilu: "Bohinj ni nakupovalno središče, postavljeno na degradiranem zemljišču nedovoljenih deponij, ampak v ekskluzivni četrti starodavnega mesta urejena butična galerija izbranega najdražjega, ki sploh ni naprodaj. Ta posvečeni prostor je odprt za radovedne, iskateljske, pristnih doživetij sposobne obiskovalce, ki spoštujejo to območje in prebivalce."