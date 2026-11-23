Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v organizmu, saj sodeluje pri več 300 presnovnih procesih, ki so ključni za ohranjanje njegovega ravnovesja. Potrebuje ga prav vsaka celica v telesu. Pomemben je za normalno delovanje mišic in živčnega sistema, prispeva k zmanjševanju utrujenosti ter ima pomembno vlogo pri sproščanju energije pri presnovi. Poleg tega prispeva k ohranjanju zdravih kosti in zob, normalnemu psihološkemu delovanju ter ravnovesju elektrolitov. Čeprav ga potrebujemo v razmeroma majhnih količinah, igra izjemno pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja in vsesplošnega dobrega počutja.

Kako prepoznamo njegovo pomanjkanje?

Kar 90 % ljudi trpi za pomanjkanjem magnezija. Med najpogostejšimi znaki so utrujenost, mišični krči, občutek šibkosti in vsesplošna zmanjšana telesna zmogljivost. Do pomanjkanja lahko pride zaradi nezadostnega vnosa s prehrano, povečanih potreb telesa, določenih zdravstvenih stanj ali slabše absorpcije magnezija. Ker so začetni znaki pogosto nespecifični, je pomembno, da telesu zagotavljamo zadosten in reden vnos tega pomembnega minerala.

Ali ste vedeli, da obstaja več različnih oblik magnezija?

Magnezij v dopolnilih je vezan na različne spojine, ki vplivajo na njegove lastnosti, topnost in absorpcijo v telesu. Med najpogostejšimi oblikami so magnezijev citrat (vezan na citronsko kislino in izredno dobro topen), magnezijev oksid (visok delež elementarnega magnezija, slabša topnost in nižja absorpcija), magnezijev bisglicinat (vezan na aminokislino glicin), magnezijev malat (vezan na jabolčno kislino) in magnezijev klorid. Pri izbiri prehranskega dopolnila zato ni pomembno le, koliko magnezija vsebuje, temveč tudi, v kakšni obliki je le-ta prisoten.

Zakaj velja tri-magnezijev citrat za eno najboljših oblik magnezija?

Magnezij, povezan s citronsko kislino, odlikuje izredno dobra topnost, zato je priljubljena izbira pri kakovostnih prehranskih dopolnilih. Kaj pa sploh pomeni njegovo ime? Citrat je oblika citronske kisline, ki jo naravno najdemo v citrusih, kot so limone in pomaranče. Ko se magnezij poveže s citratom, nastane magnezijeva sol – magnezijev citrat. Predpona tri' pa označuje prisotnost treh magnezijevih ionov, povezanih s citratnimi ioni. Pomeni, da so na dve molekuli citrata vezani trije atomi magnezija (razmerje 3:2). V primerjavi z nekaterimi drugimi oblikami, se dobro raztaplja v vodi, praviloma se bolje absorbira kot magnezijev oksid in je ena izmed dobro raziskanih in uveljavljenih oblik magnezija v prehranskih dopolnilih. Ne gre torej za zgolj marketinško poimenovanje, ampak dejanski opis kemijske sestave spojine.

Tri-magnezijev citrat Henry Blooms 900 mg – avstralska kvaliteta, ki navdušuje

Magnezij, ki je na slovenski trg stopil iz daljne Avstralije, je edini in najmočnejši, kar 900 mg, tri-magnezijev citrat na trgu, ki s svojo hitro absorpcijo ne obremenjuje naše prebave. Gre za organsko obliko magnezija, ki je zaradi svoje sestave primeren tudi za nosečnice, vegane in vegetarijance. Je brez glutena, laktoze in sladkorjev ter brez dodanega kvasa, mlečnih sestavin, umetnih barvil in arom. Izdelek se lahko pohvali s TGA ceftifikatom (mednarodno potrjena kakovost, varnost in zaupanje brez kompromisov) in GMP certifikatom za dobre proizvodne prakse.