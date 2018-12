Magni (končno) okoljevarstveno dovoljenje

Agencija za okolje je avtomobilski multinacionalki Magna izdala za zdaj še nepravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje njene lakirnice v Hočah, so danes sporočili z agencije. Ko bo uradna izdaja dokumenta, ki ga potrebujejo za zagon proizvodnje, potrjena, bodo to objavili na spletu, so še zapisali na agenciji.

Magni bodo z dovoljenjem omogočili dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava brez izpiranja, znaša 395 kubičnih metrov, ter dejavnost površinske obdelave snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil z zmogljivostjo porabe organskih topil 414 ton na leto.

Kot so še pojasnili, okoljevarstveno dovoljenje poleg splošnih zahtev vsebuje okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak, za emisije snovi in toplote v vode, nekaj zahtev glede ravnanja z odpadki in zahteve za emisije hrupa. Ob tem so v njem okoljevarstvene zahteve v zvezi s preprečevanjem emisij snovi v tla in podzemne vode in nekaj drugih ukrepov v zvezi o obratovanjem naprave.

Kot so danes pojasnili predstavniki Magne, gre za pomemben in prelomen dogodek, ki jim bo v primeru dokončne pravnomočnosti omogočil začetek obratovanja v skladu z načrti. Pravico do pritožbe imajo v 15 dneh po dvigu pošte trije stranski udeleženci v postopku - občina Miklavž na Dravskem polju, Zveza ekoloških gibanj (ZEG) in Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov (ROVO).