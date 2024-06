Magnifico bo razkril odločitev glede koncerta v Tivoliju

Kot smo poročali, je Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) v ponovljenem postopku izdal odločbo, s katero je zavrnil izdajo soglasja za koncert Magnifica v Tivoliju. Presodil je namreč, da ustrezna tehnična rešitev, ki bi omilila vpliv dogodka na sprejemljivo raven, ne obstaja. Ob tem na zavodu poudarjajo, da postopek še ni končan. Magnificov veliki jubilejni koncert ob 30-letnici njegovega glasbenega ustvarjanja je sicer napovedan za 31. avgust. Mladi za podnebno pravičnost so Robertu Pešutu - Magnificu poslali javno pismo glede izvedbe njegovega koncerta v parku Tivoli. Pod pismo se je podpisalo več kot 130 krajinskih arhitektov, biologov, urbanistov, glasbenikov, umetnikov ter uporabnic in uporabnikov parka Tivoli, umetnika pa pozivajo, naj izbere prizorišče, kjer ne bo negativnih posledic na ljudi in naravo.

S tem pa se ne strinjajo v Mestni občini Ljubljana (Mol), kjer predlagajo spremembo odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, s katero o soglasju za prireditve na štirih lokacijah v Tivoliju in na Rožniku ne bi več odločal zavod za varstvo narave, je napovedal ljubljanski župan Zoran Janković . O spremembi odloka bo mestni svet odločal na julijski seji.

Trenutno v odloku med drugim piše, da v krajinskem parku ni dovoljeno organizirati javnih prireditev, ki bi lahko ogrozile ugodno stanje živalskih vrst in njihovih habitatov ter varstvo naravnih vrednot brez predhodnega soglasja zavoda za varstvo narave.

Na območju parka Tivoli gre za območje sankališča v bližini bazena, območje okoli Jakopičevega drevoreda in nedavno urejeni prireditveni prostor pri gradu Tivoli, na Rožniku pa za prireditveni prostor, kjer vsako leto potekajo prireditve ob 1. maju, je pojasnil Janković.

"Zavod za varstvo narave je v dveh primerih na dveh lokacijah ravnal zame popolnoma nerazumljivo," je dejal Janković. Ponovil je, da so na Rožniku potekale prireditve pred in ob 1. maju, teden dni pozneje pa študenti niso dobili soglasja za "študentsko zabavo" na isti lokaciji. Prav tako je v Tivoliju, na območju sankališča, potekal vsakoletni tek za ženske, tam poteka tudi Festival športa, medtem pa glasbenik Magnifico ni dobil soglasja za koncert v parku, je poudaril. Organizatorji koncerta so večkrat poudarili, da so se odzvali na vse pomisleke zavoda in zagotovili načine, kako bi dogodek izvedli brez večjega vpliva na naravo.