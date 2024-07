Magnificov koncert v Tivoliju: je ljubljanski župan Janković izigral zakon?

Je ljubljanski župan Zoran Janković izigral zakon? Se obnaša kot mestni vladar po načelu "država to sem jaz"? To mu očitajo opozicijski mestni svetniki, ki so ogorčeni po tem, ko je bil na seji sprejet odlok o krajinskem parku Tivoli. Odlok dovoljuje, da bi lokacija lahko gostila prireditve brez soglasja zavoda za varstvo narave, ki je Magnificu že dvakrat prižgal rdečo luč. Namen odloka je en sam, da se Magnificu omogoči izvedbo koncerta v Tivoliju, Jankoviću še očita opozicija.