Magnifico sporočil novo lokacijo: Pridi nocoj, ampak v Stanežiče

Zahvalil se je občinstvu za razumevanje in podporo, prav tako se je zahvalil tudi Mestni občini Ljubljana ter županu Zoranu Jankoviću , lokalnim prebivalcem, gasilcem in ragbi klubu.

Organizatorji dogodka so opozarjali na to, da je zavod izdal dovoljenje za DM tek, ki je prav tako množičen dogodek, ki tradicionalno poteka v Tivoliju, njim pa so ga zavrnili. A je Zavod pojasnil, da koncert Magnifica močno odstopa po obremenitvi na enoto površine in po časovni obremenitvi ter da ni primerljiv z DM tekom. Organizatorji, so sprva kot "plan B" omenjali bežigrajski stadion, a so zdaj očitno našli drugo lokacijo.

Ljubljanski mestni svet je nedavno ob nasprotovanju oziroma obstrukciji opozicije s spremembo odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib določil pet lokacij v parku Tivoli, kjer je organizacija takih dogodkov dovoljena, izdajo soglasja za njihovo izvedbo pa je prenesel na občinski oddelek za varstvo okolja. Nasprotniki spremenjenega odloka si zdaj prizadevajo, da bi jeseni o njem odločili meščani na naknadnem referendumu.