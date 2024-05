Magnifico v Tivoliju: Ugodili pritožbi organizatorja

Kot je poročal Dnevnik, je pod vprašajem avgustovski Magnificov koncert v Tivoliju. Glasbenik želi veliki koncert prirediti na zelenici v parku in po treh mesecih je Zavod za varstvo narave zavrnil izdajo soglasja. Za dogodke na zaščitenem območju krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je namreč potrebno soglasje ljubljanske izpostave zavoda za varstvo narave. Ta je v začetku marca zavrnila prošnjo, med drugim z utemeljitvijo, da bi množični dogodek in spremljajoča tehnika ogrozila ranljive in zaščitene naravne vrednote, med njimi rastišče zaščitene evropske gomoljčice in hrošča puščavnika ter značilno razporeditev krajinskih struktur parka.